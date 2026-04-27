Maitena Berrueco 27 ABR 2026 - 05:30h.

Es la primera pareja de estas rapaces que anida en un entorno urbano en la Comunidad Autónoma Vasca

Nacen dos crías de halcón peregrino en el nido de la Sagrada Familia: "Es como un acantilado para ellos"

Compartir







BilbaoMercedes y Tony, son la primera pareja de halcones peregrinos que ha decidido anidar en un entorno urbano de Euskadi. La pareja de rapaces instaló su nidito de amor hace un año en la torre de la Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes, en Las Arenas (Getxo, Vizcaya). Un hogar que ahora amplían porque acaba de nacer su primer polluelo.

La llegada del nuevo miembro de la familia se ha podido seguir gracias a las imágenes captadas por la cámara instalada en la caja nido monitorizada instalada por el Ayuntamiento de Getxo.

PUEDE INTERESARTE Recuperan un ejemplar de frailecillo atlántico en Roda de Berà, Tarragona

Una oportunidad única para apreciar el comportamiento de estas aves que los ornitólogos definen como “parejas excepcionales que se cuidan y quieren para toda la vida”, pero que además no escatiman en cuidados y atenciones a su cría. Como se ve en los vídeos que el Consistorio difunde periódicamente, ambos padres defienden el nido, incuban los huevos y comparten la tarea de alimentar a los polluelos.

Por el momento, el polluelo no tiene nombre, al contrario que sus progenitores: Mercedes, bautizada así en honor al templo que les da cobijo, y Tony, un macho ‘de Bilbao de toda la vida’, que nació en una cantera cercana a la capital vizcaína.

Ampliar la familia

Los dos nuevos vecinos y padres primerizos han sido muy bien recibidos en el municipio, ya que su presencia ayuda al control poblacional de las especies de aves más abundantes en el municipio, como las palomas domésticas, palomas torcaces o estorninos, que pueden provocar numerosos problemas de higiene y salud.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Mercedes y Tony, imperturbables por un ajetreo urbano al que están acostumbradísimos, compaginan ahora sus idas y venidas desde la torre de la iglesia, con las tareas propias de la crianza, a la espera de que nazca un nuevo miembro de la familia, ya que continúan incubando otro huevo que eclosionará en breve.