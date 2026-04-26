El autor del ataque dejó clara en una nota su intención de atacar a cargos públicos "del más alto al más bajo"

¿Qué motivó el ataque en la Cena de Corresponsales? Donald Trump asegura que el detenido "odia a los cristianos"

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WashingtonCole Allen, el sospechoso del tiroteo de esta pasada noche en la Cena de Corresponsales de Estados Unidos que provocó la evacuación del presidente Donald Trump tenía como objetivo a cualquier miembro del gabinete que se encontraba en ese momento en el salón de eventos del hotel Washington Hilton, en opinión del fiscal general en funciones del país, Todd Blanche, a tenor de la información recabada hasta el momento.

Allen se presentó en uno de los últimos controles de seguridad que daban paso al salón de actos del hotel. En el momento en que se le aproximaron los agentes, Allen abrió fuego y arrancó a correr para atravesar el perímetro de seguridad. Solo pudo avanzar unos metros antes de acabar placado por el Servicio Secreto. El disparo que efectuó impactó en el chaleco antibalas de uno de los agentes, que ha acabado hospitalizado por precaución. En redes sociales, la Policía de Washington D.C. confirmó que se habían encontrado dos armas de fuego y "múltiples cuchillos".

La nota de Cole Allen antes del ataque

La nota que dejó escrita Cole Allen antes de intentar irrumpir en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca con un arma de fuego refleja que el presidente estadounidense, Donald Trump, "es un pedófilo, vilador y traidor" y declara su intención de atacar a cargos públicos "del más alto al más bajo".

"No tengo intención de permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes", ha planteado Allen en la nota, filtrada a los medios de comunicación estadounidenses. "Siento rabia al pensar en todo lo que ha hecho esta administración", prosigue.

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Además de a Trump, Allen pretendía atacar a "cargos públicos, sin incluir a (el director del FBI, Kash) Patel". "Son el objetivo, priorizando del más alto cargo al más bajo", explica Allen, que firma como como Cole 'Fuerzafría' 'Amistoso Asesino Federal' Allen.

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En cambio, apunta que el personal de seguridad y del hotel "no son objetivo, si fuera posible". Aunque en el caso de los agentes del Servicio Secreto expresa su intención de "incapacitarlos de forma no letal, si fuera posible" porque son "objetivos solo si fuera necesario". El documento explica también que utiliza perdigones y no balas para evitar daños mayores.

La misiva recoge una parte de pregunta y respuesta sobre sus intenciones y en una se refiere al dicho cristiano de que hay que poner la otra mejilla. Sin embargo, considera que "poner la otra mejilla cuando otra persona es oprimida no es cristiano, sino complicidad con los crímenes del opresor". Así, cita "violaciones en centros de detención", a "los pescadores ejecutados sin juicio" o a "la adolescente violada por los muchos criminales de esta administración".

Sobre el hecho en sí del ataque, argumenta que Estados Unidos es un estado de derecho, pero que "cuando los representantes y jueces no cumplen la ley, nadie les debe nada".

A nivel práctico, Allen expresa su sorpresa por la falta de seguridad dentro del hotel, con las medidas dirigidas principalmente al exterior y a los manifestantes. "Parece que nadie ha pensado qué pasa si alguien se registra el día anterior. Este nivel de incompetencia es demencial", explica.

Allen pide insistente perdón a su familia, amigos y entorno en general y argumenta que "si hubiera habido otra forma de hacerlo, lo habría hecho". Además se identifica como mitad negro y mitad blanco. El texto fue enviado por Allen a sus familiares instantes antes de comenzar el ataque.