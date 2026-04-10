Asun Chamoso 10 ABR 2026 - 14:57h.

El ejemplar es un macho adulto, de unos 300 gramos, que no tenía heridas

Tras su examen en un centro de recuperación, fue liberado en la playa del Fòrum

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TarragonaEl Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell (CREAC) ha recibido un ejemplar de frailecillo atlántico (Fratercula arctica), encontrado en Roda de Berà (Tarragona). Una ave marina migratoria, que ya se ha liberado en el espigón de la playa del Fòrum, en Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

En un mensaje en las redes sociales, el centro explica que el protagonista de los ingresos de este miércoles fue un frailecillo que les llevaron los Agents Rurals. Una singular visita que "despertó el interés y la curiosidad del equipo del centro", señalan. Según el CREAC, "la presencia de animales exóticos o desplazados puede responder a causas como el cambio climático, temporales o la acción humana".

El mismo día también acogieron a una tortuga de espolones africana procedente de Vila-rodona, un vencejo encontrado en Calafell y un verderón llegado desde El Vendrell.

El frailecillo, un macho adulto de unos 300 gramos de peso, fue trasladado al Centre de Fauna de Torreferrussa, en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona). Allí se le hizo una exploración y se comprobó que no tenía ningún tipo de herida. También se le hicieron radiografías para descartar que tuviera algún anzuelo. Una vez acabada la revisión y viendo que estaba bien, el frailecillo atlántico fue liberado.

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"La llegada de frailecillos no es inusual en Cataluña. No es ninguna rareza, de hecho es regular", señala la Conselleria de Territorio. "Se presenta particularmente a partir de final de año y hasta casi junio, en algún caso, producto de sus movimientos invernales entre el Atlántico y el Mediterráneo". Unos movimientos que hacen antes de volver a sus zonas de cría situadas desde la Bretaña hasta el círculo polar ártico. En ocasiones, tormentas y otras circunstancias meteorológicas pueden ocasionar que lleguen debilitados o extraviados, como podría ser este caso.