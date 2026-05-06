Maitena Berrueco 06 MAY 2026 - 14:05h.

Solo 2,6 kilómetros de playas interiores (embalses) y 1 kilómetro de la playa vizcaína de Bakio obtienen el premio

España, líder mundial en Banderas Azules con las playas de la Comunidad Valenciana a la cabeza

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BilbaoEuskadi tiene casi 260 kilómetros de costa, pero solo uno de ellos ha sido reconocido para lucir este verano la bandera azul que premia la calidad ambiental y los servicios del arenal. Se trata de Bakio. En el resto de la costa vasca, ni en Vizcaya ni en Guipúzcoa, habrá más banderas azules, aunque sí en la única provincia de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) sin costa, Álava, donde ondearán en tres, en los embalses de Landa, Moskurio y Salurriaga. En total, 2,6 kilómetros de playas interiores alavesas y 1 kilómetro de la playa vizcaína, que renuevan la bandera que ya les fue concedida en 2025, cuando fueron las únicas de Euskadi que se presentaron para este reconocimiento. Sanxenxo (Galicia), el municipio que más banderas azules acumula.

Las playas de Landa, en el municipio de Arratzua-Ubarrundia, la de Moskurio (Garaio norte), en Barrundia, y la de Salurriaga (Garaio sur), en Elburgo, mantienen la distinción desde 2016 y la playa vizcaína de Bakio conserva la plaza fija desde 2020.

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En Euskadi se alcanzó el máximo de banderas azules hace 27 años, cuando nueve playas obtuvieron el reconocimiento. Hoy, solo una. Un desierto vasco de banderas azules, en comparación con las que las que la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) ha otorgado este año por toda España y que suman 677 banderas, 35 más que el verano pasado; 111 banderas a puertos deportivos, nueve más que en 2025, y seis a embarcaciones turísticas.

No la quieren

Si este distintivo se otorga para premiarla excelencia de las aguas de baño, la limpieza de la playa, su accesibilidad y la calidad de sus servicios, cabría pensar que los arenales vascos no son lo suficientemente buenos, pero no. Lo cierto, es que desde hace ya varios años las localidades costeras vascas, en concreto sus ayuntamientos, ni siquiera se postulan para recibir este reconocimiento, sino que optan por otras certificaciones de calidad, como el certificado ISO de calidad ambiental. Además, siendo el distintivo más reconocido popularmente, la mala imagen que genera que no se otorgue la bandera o incluso que se pierda lleva a muchos consistorio a evitar el riesgo.

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En las playas vizcaínas y guipuzcoanas eso sí, seguirán ondeando las banderas que indican la seguridad del baño. La verde que indica baño libre y seguro, la amarilla que alerta a los bañistas para que mantengan la precaución y la roja que prohíbe zambullirse en el agua por el peligro de las condiciones del mar.

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La desafección vasca hacia las banderas azules no cunde en otros territorios del Estado, donde la Comunidad Valenciana encabeza con el mayor número de banderas concedidas, un total de 151 banderas; Andalucía, con 143 ocupa el segundo lugar y Galicia le sigue con 118. Cataluña logra 101; Canarias, con 52 distintivos; Baleares y Región de Murcia, con 33 cada una; Asturias, con 16; Cantabria, con 11; y Extremadura, con 8.