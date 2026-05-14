Maitena Berrueco 14 MAY 2026 - 07:30h.

Son 2.565 euros más al año, 26 días de vacaciones y seis de asuntos propios

El MIR más multitudinario de la historia: más de 35.500 aspirantes optan a 12.366 plazas

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BilbaoOsakidetza está dispuesta a poner ‘pasta’ sobre la mesa para retener a sus médicos residentes y, por qué no, atraer a los que se han formado en otros puntos del país. La razón es que los médicos escasean, en algunas especialidades, y son necesarias “condiciones laborales atractivas” para que, una vez terminada su formación, opten por incorporarse al sistema vasco de salud.

En este contexto, Osakidetza ofrece sueldos anuales de casi 60.000 euros, es decir, 2.565 euros más que hace un año, para que los Médicos Internos Residentes (MIR) formados en Osakidetza o en otras comunidades, se incorporen al Sistema Sanitario vasco.

La Sanidad vasca pretende con esta subida evitar que otras comunidades autónomas se acaben llevando a sus médicos residentes de último año y “atraer talento”, es decir, que médicos de otras comunidades opten por ejercer dentro del Sistema de Salud vasco.

Condiciones "atractivas" para los médicos jóvenes

A punto de que los residentes terminen su formación, Osakidetza pone en marcha la segunda edición del programa de Rejuvenecimiento y Fidelización, dirigido a residentes de último año de cualquier especialidad, tanto de Atención Primaria como de Atención Hospitalaria. Las condiciones publicadas por Osakidetza, especifican que el sueldo base es de 59.194 euros anuales, que en función de guardias, complemento de hospitalización (1.835,02 euros al año) y antigüedad, elevaría el sueldo de los médicos jóvenes de primer año por encima de los 60.000 euros.

Las retribuciones de las guardias, según especifica Osakidetza en las condiciones del nuevo programa de Rejuvenecimiento y Fidelización son con carácter general tres guardias al mes; libranza tras la guardia de presencia física; las guardias que sobrepasan la tercera mensual, se incrementarán un 10%; Las guardias los días 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 de enero, valor doble; Las guardias localizadas que requieran presencia dos o más veces, o implique una permanencia de cuatro o más horas: abono como presencia física; y prorrateo del importe de guardias en el periodo de vacaciones.

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Pero no todo iba a ser dinero, el programa incluye “atractivas” condiciones laborales como: 28 días de vacaciones, seis días de asuntos propios, facilidades para la conciliación, retribuciones íntegras en incapacidad temporal y acceso a la EPSV Itzarri.

A ello se suma que Osakidetza ha llegado recientemente a un acuerdo histórico con los sindicatos para que los años de residencia computen a la hora de cobrar antes el plus de 3.747 euros, desde la entrada en vigor del nuevo decreto. Así el complemento por antigüedad, de 832,32 euros, empieza a contabilizar desde el primer año.