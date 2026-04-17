Maitena Berrueco 17 ABR 2026 - 04:29h.

El programa arranca el lunes 20 de abril en los centros de salud vitorianos de Salburua, Zabalgana y Aranbizkarra II

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Vitoria-GasteizLa pandemia redescubrió una modalidad de trabajo, prácticamente residual en España hasta ese momento: el teletrabajo, es decir, la posibilidad de trabajar desde casa, se multiplicaron las reuniones online, lejos de la oficina y repuntaron las citas telefónicas con el médico, en detrimento de las presenciales para disgusto de muchos ciudadanos. Desde nuestro propio hogar lo mismo podemos trabajar, que pedir comida a domicilio o incluso conocer gente a través de aplicaciones sin poner un pie en la calle.

Ahora en Euskadi, además, los pacientes con patología lumbar, cervical y de hombro podrán probar una nueva modalidad precedida por el prefijo ‘tele’, hablamos de la telerrehabilitación. Una modalidad que Osakidetza empezará a probar el próximo lunes 20 de abril, en Álava, en concreto, en los centros de salud de Salburua, Zabalgana y Aranbizkarra II. Osakidetza avanza en la modernización de su 'ecosistema digital': Sanidad quiere enviar información por WhatsApp a los vascos, pero necesita el permiso de los pacientes: así se lo podrán da

No se trata de que los pacientes hagan ejercicios por su cuenta en casa, sino que el nuevo servicio pretende que los pacientes de Fisioterapia de Atención Primaria puedan seguir recibiendo sesiones de rehabilitación, de toda la vida, es decir presenciales y que sume otras sesiones desde su propio domicilio, con el acompañamiento y seguimiento clínico de los profesionales de Fisioterapia de la Sanidad Pública Vasca.

Es pues un "modelo híbrido" que pretende aumentar la adherencia al tratamiento, evitando desplazamientos innecesarios al centro de salud y que se pretende extender a todos los centros de rehabilitación con los que cuenta Osakidetza durante los próximos meses.

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Así será el tratamiento para los 'telepacientes'

A partir del 20 de abril, los pacientes atendidos por dolores cervicales, de hombros y espalda del servicio de Fisioterapia de Atención Primaria probarán este nuevo sistema. Así, si hasta ahora estas personas recibían un tratamiento que consiste en 12 sesiones presenciales grupales en un periodo de 6-8 semanas en las que se trabajan ejercicios terapéuticos para recuperar, fortalecer o controlar el dolor. En muchos casos, estas terapias se deben concentrar o acortar por falta de compatibilidad del usuario o de la usuaria con sus responsabilidades y tareas diarias. A través del nuevo programa de Telerrehabilitación, recibirán un total de 8 sesiones presenciales combinadas con 6 semanas de actividad telemática a lo largo de 8 semanas de tratamiento, lo que permitirá completar un "plan terapéutico óptimo, cómodo y versátil con seguimiento profesional de los fisioterapeutas de Osakidetza para la eficacia del proceso de recuperación".

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Este proyecto se enmarca dentro del Pacto Vasco de Salud, que establece como prioritaria la transformación digital de Osakidetza y la innovación en la atención sanitaria para hacerla más cercana, equitativa y eficiente. Así, se pretende que a los pacientes, la telerrehabilitación les permita acceder a un servicio de calidad sin renunciar a la comodidad y la seguridad del hogar. Mientras que para los profesionales “representa una oportunidad de ampliar su impacto clínico apoyándose en la tecnología”.

Los resultados de este proyecto piloto serán evaluados durante los próximos meses, con indicadores de calidad asistencial, satisfacción de personas usuarias y eficiencia operativa. Los resultados sentarán las bases para la extensión del modelo a toda la red de Atención Primaria de Osakidetza.