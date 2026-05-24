Maitena Berrueco 24 MAY 2026 - 21:15h.

Han utilizado aglomerado impreso para simular adoquines, en lugar de las clásicas rayas blancas y negras

El nuevo paso peatonal semaforizado conecta el Museo Artium con el Casco Medieval de la capital alavesa

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Vitoria-GasteizEl paso de cebra, tal vez sea una de las marcas viales más reconocibles. Los peatones tenemos interiorizado que las clásicas rayas longitudinales y paralelas, en color blanco y negro, sobre el asfalto son el lugar designado para cruzar a pie una carretera.

Pues ahora, reseteen, al menos si viven o están de paso por la ciudad de Vitoria. La razón es que la capital alavesa ha estrenado, en un alarde de originalidad, un paso de peatones de lo más singular y quien sabe si único en el mundo o, como mínimo, en los alrededores.

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Se trata de un paso peatonal realizado con aglomerado impreso, en el que en lugar del clásico diseño similar a la piel de una cebra, el paso luce un ‘look’ adoquinado.

"Igual si fuera de otro color..."

El nuevo paso semaforizado se encuentra, en una de las arterias con más afluencia de vehículos de la capital vasca, en la calle Francia justo frente al Museo Artium. Con el estreno de este nuevo paso y la eliminación de los viejos pasos de cebra existentes, el Ayuntamiento anunciaba que pretendía, por un lado, reforzar la conexión peatonal entre ese equipamiento cultural y el Casco Medieval; y por otro, mejorar la seguridad vial.

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Lo cierto es que muchos, aunque no fuera legal, cruzaban por aquí, antes de estar el nuevo paso, para llegar de forma más directa desde la explanada del Artium hasta la entrada de la calle Colegio de San Prudencio, para subir hacia el Casco Viejo. Ahora el nuevo paso da respuesta a quienes durante mucho tiempo venían solicitando que el cruce peatonal se instalara en este punto de la vía.

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Eso sí, durante las primeras horas de uso, el singular paso con diseño de adoquines ha pasado desapercibido para muchos de los viandantes que este viernes paseaban por la zona: “Parece un parcheado del asfalto", "Igual si fuera de otro color..." o "¡Ah!, ¿pero se puede cruzar por ahí?", son algunas de las reacciones. Otros, sin embargo agradecían el cambio que les facilita el paso sin tener que desviarse unos metros hasta donde estaban antes los pasos.