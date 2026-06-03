"En Bilbao no somos de playa, somos de play-off": el jocoso vídeo con el que el Bilbao Basket anuncia su regreso a los play-off

Maitena Berrueco 03 JUN 2026 - 12:35h.

Lanzan el vídeo para animar a los aficionados a acudir a Miribilla, este próximo viernes a las 19 horas

Susto en un partido de baloncesto de Sevilla tras la caída de un panel del techo sobre un jugador

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BilbaoA los del Bilbao se les presupone amantes de la buena mesa, nada agarrados, algo exagerados y un pelín fanfarrones, pero en este listado de clichés de los oriundos del ‘botxo’, no figura precisamente el de ser graciosos. Dispuestos a romper estereotipos y demostrar que aquí no adolecemos de gracia y salero llegan los hombres de negro.

El Bilbao Basket se enfrenta este miércoles al Valencia en el primer partido de la serie de la Liga ACB y para anunciar su regreso a los play-off y animar a los aficionados a acudir este próximo viernes a las 19 horas al partido que disputarán en Miribilla, han publicado un vídeo de lo más divertido en el que no faltan los juegos de palabras.

El spot lo protagoniza un bilbaíno anónimo que con toalla al hombro, unas gafas de buceo al cuello, sombrilla de playa, una nevera y hasta un hinchable con forma de cocodrilo se refresca en una fuente y camina por un parque esperando a alguien. De pronto se para en seco y deja caer al suelo las cosas mientras espeta “¿Pero cómo vienes así?” “No habíamos quedado para ir a la playa”.

Y el cocodrilo, ¿qué?

En ese momento, aparece el jugador islandés del Bilbao Basket, Hlinason con su equipación deportiva que ante los gestos de desesperación del bilbaíno le contesta: “En Bilbao no somos de playa, somos de play-off”. Sobreimpreso en la pantalla se lee el mensaje: “No queremos irnos de vacaciones. Ven el viernes al calor de Miribilla”.

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El capitán del Bilbao Surne ayuda al bilbaíno a recoger el cocodrilo hinchable del suelo y le dice “Nos vemos en el Bilbao Arena el viernes,¡Vamos!”; “¿Y hay arena? ¿Hay arena allí?”, pregunta el hombre. A lo que el jugador le responde un escueto “Sí”. El bilbaíno continúa “¿Y el cocodrilo qué, ya me lo van a dejar meter?, el pivot, mientras siguen alejándose, le suelta un “bueno, vamos a ver, ¿no?.

El vídeo ha cosechado en redes sociales las felicitaciones de muchos aficionados que no han dudado en calificar la idea de "buenísima" y "brutal"; los hay que además han puesto en valor a Hlinason, en su papel como actor: "Vale para todo", aseguran.