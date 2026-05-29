Iván Sevilla 29 MAY 2026 - 07:31h.

El protagonista del curioso momento circulaba con su mascota cerca de la parroquia San Miguel de Oia, Pontevedra

"Que le ponga un arnés y una cámara" o "no es un pájaro, es el nuevo GPS" están entre los comentarios más cómicos en TikTok

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VigoCuriosa e incrédula escena la que protagonizó un ciclista que 'paseaba' a su loro cuando circulaba por una carretera de Vigo (Pontevedra), dejando sorprendidos a los demás usuarios de la vía.

Precisamente un conductor pudo grabar unos segundos en vídeo el momento con el que se topó de repente. Estaba cerca de la parroquia de San Miguel de Oia y, después, lo publicó en sus redes sociales.

En concreto en la de TikTok obtuvo gran cantidad de visualizaciones y comentarios de todo tipo, en una mezcla de humorísticos con otros en los que se ponía en valor la "bonita iniciativa" del dueño del animal.

"Al menos lo saca fuera y le permite volar, aunque sea así", reconoce positivamente Cris, haciendo referencia a la cuerda a la que va atado el que muchos identifican como "un loro amazonas de cabeza amarilla".

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"Se habrá criado en cautividad, así que me parece estupendo", añade alabando que el ciclista haya decidido llevar a su mascota en su desplazamiento en bicicleta o salidas al aire libre.

"Si paseas a tu perro, ¿por qué no hacer volar a tu pájaro de forma segura?", compara otro usuario en la misma red social. "Mi ninfa se viene conmigo en la moto también", admite otro al ver la publicación.

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"Que le ponga un arnés y una cámara"

Entre los comentarios con más guasa está el de una persona que le aconseja "que le ponga un arnés y una cámara" al animal para que vaya grabando mientras vuela y se va posando en la espalda u hombros del ciclista.

"Mañana salgo yo con la bicicleta y la cometa", se puede leer en un comentario, mientras que en otro le recuerdan con humor al protagonista de la escena que "está prohibido ir dos" montados en ese vehículo.

"50 % de libertad" para el loro, apunta una usuaria, resaltando de nuevo que pueda estar por un tiempo fuera de su jaula. "No es un pájaro, es un nuevo GPS", escribió otra desde su perfil de TikTok.

Otra mujer asegura que el hombre "se tomó en serio el refrán: más vale pájaro en mano que ciento volando". El autor del vídeo, por su parte, va narrando así mientras graba riéndose: "Cosas que se ven solo en Galicia, fantástico".