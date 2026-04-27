Mabel Cupet Sevilla, 27 ABR 2026 - 11:20h.

El incidente tuvo lugar en el pabellón de los Salesianos de la Trinidad durante el encuentro entre Sajuma y CB Coria

La caída del panel desató la alarma tanto entre los deportistas que disputaban el encuentro como entre los aficionados presentes en las gradas

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Los jugadores y asistentes al partido de baloncesto entre Sajuma y CB Coria, correspondiente a la Segunda Senior Provincial, que se disputaba en la tarde del 26 de abril, en el pabellón de los Salesianos de la Trinidad, vivieron momentos de tensión por un incidente inesperado.

El partido transcurría con normalidad y nada hacía pensar que la situación iba a cambiar hasta que, en pleno desarrollo del juego, un panel del techo del recinto se desprendió de forma repentina. El elemento cayó directamente sobre uno de los jugadores que se encontraba en la pista en ese momento, generando una escena de gran incertidumbre que obligó a detener inmediatamente el encuentro.

Momentos de tensión en la grada y la pista

La caída del panel desató la alarma tanto entre los deportistas que disputaban el encuentro como entre los aficionados presentes en las gradas. Durante varios instantes, la incertidumbre se apoderó del pabellón, ante el temor de que el golpe hubiera provocado lesiones en el jugador afectado o de que pudieran producirse nuevos desprendimientos en la estructura del recinto.

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Una imagen que se ha hecho viral en redes y que era difundida por Julio Cabello (@juliansevilla) quien calificaba como lamentable “que pase algo así en 2026”.

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Los asistentes siguieron con atención y preocupación la evolución del deportista, mientras se sucedían gestos de inquietud y comentarios sobre la seguridad de las instalaciones. Algunos espectadores expresaron abiertamente su malestar, cuestionando las condiciones en las que se estaba desarrollando el encuentro. “Así no se puede jugar” o “hay que suspender el partido” fueron algunas de las frases que se pudieron escuchar desde la grada tras el incidente.

Quejas por la seguridad del pabellón

Afortunadamente, el jugador, que vestía la camiseta con el número siete, no sufrió consecuencias físicas de consideración pese al impacto recibido y a la incertidumbre del momento. El episodio quedó finalmente en un gran susto, aunque no evitó que el ambiente quedara marcado por la preocupación y el desconcierto durante varios minutos.

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El suceso ha puesto el foco en el estado del pabellón y en las condiciones de seguridad de este tipo de instalaciones deportivas, especialmente en competiciones de carácter provincial donde, en ocasiones, los recintos presentan signos de envejecimiento o falta de mantenimiento. La caída de un elemento estructural en pleno evento deportivo ha reabierto el debate sobre la necesidad de revisar periódicamente este tipo de infraestructuras para evitar riesgos innecesarios.

El foco puesto en las instalaciones deportivas

Por el momento, no han trascendido detalles sobre posibles inspecciones técnicas tras lo ocurrido ni sobre las decisiones adoptadas por los organizadores en relación con la continuidad del partido.

Mientras tanto, el incidente supone un aviso sobre la importancia de garantizar la seguridad en los espacios deportivos, donde jugadores y público deben poder desarrollar y disfrutar de la actividad sin exponerse a situaciones de riesgo como la vivida este domingo en Sevilla.