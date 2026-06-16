Redacción Euskadi 16 JUN 2026 - 13:39h.

Para el club oriotarra "esa bandera es el trofeo de una competición deportiva y su significado se limita al remo"

Una celebración en la que no pudiera compartirse con la ciudadanía el trofeo o la bandera perdería su significado

Compartir







San SebastiánEste pasado fin de semana la ‘San Nikolas’ demostró su poderío en Moaña y llevó a Orio a lo más alto del Campeonato de España de remo en traineras. Lo previsto era que los remeros celebraran la victoria en el Ayuntamiento guipuzcoano, pero finalmente no será así. El club suspende la celebración en el balcón del Ayuntamiento, ondeando la bandera de España, después de que parte de los vecinos les hayan pedido que no hagan.

Orio Arraunketa Elkartea ha decidido suspender el alirón después de que muchos vecinos hayan pedido al club que no repitan la escena del año pasado, cuando los remeros de Orio ondearon la bandera de España en el balcón del consistorio para descontento de algunos.

PUEDE INTERESARTE La reacción de Felipe VI ante un momento inédito durante el desfile de las Fuerzas Armadas en Vigo: la bandera de España se descuelga tras el izado

La entidad deportiva explica que la bandera “es el trofeo de una competición deportiva” que representa la victoria obtenida en una competición estatal y, por tanto, “su significado se limita al remo".

Origen de la costumbre

El club de remo oriotarra, pese a todo, accede a no celebrar el Campeonato de España porque “hemos recibido un mensaje de un grupo de vecinos pidiendo que no lo celebremos” y han decidido, este año, “no participar en el alirón” por “respeto”.

PUEDE INTERESARTE Pedro Sánchez quita la bandera de España de su foto de perfil

Así, a juicio de la directiva y de la plantilla, “una celebración en la que no pudiera compartirse con la ciudadanía el trofeo o la bandera perdería buena parte de su significado. Por ello, hemos decidido renunciar al acto institucional de este año".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En este sentido, el club argumenta que mostrar un trofeo es “una costumbre que viene desde las luchas entre pueblos en el remo. Cuando acababa la regata, el pueblo perdedor entregaba la bandera de su pueblo al ganador, que la enseñaba con orgullo delante del pueblo. Ese gesto se ha convertido en señal de victoria y de orgullo local y ya es una tradición de la cultura del remo”. El club de Orio en su nota, felicita a los remeros y entrenadores y expresa su deseo de que "pronto nos vemos en el balcón del Ayuntamiento" y finaliza con un "Aupa Orio".