Pedro Sánchez quita la bandera de España de su foto de perfil

¿Por qué cambió Pedro Sánchez su foto de perfil por una sin la bandera de España?
Después de más de dos años con una misma foto de perfil en sus redes sociales, Pedro Sánchez ha decidido cambiársela. La instantánea elegida por el presidente del Gobierno no ha tardado en suscitar una nueva polémica, ya que en ella no aparece por ningún sitio la bandera de España.
Ahora, Sánchez aparece mirando de frente y con una corbata de color rojo, protagonizando una imagen que parece de estudio. Pero hay un detalle que no ha pasado desapercibido.
Primero, colgó una imagen en la que aparecía con un fondo de una ventana tapada y con las banderas de España y de Europa. Poco después, concretamente 12 horas más tarde, la sustituyó por una nueva en la que se elimina todo el fondo.
Muchos han puesto el foco en la eliminación de la bandera de España y se pregunta si se trata de una cuestión de imagen o de intenciones, ya que coincide con un periodo en el que está más enfrentado que nunca con sus socios independentistas.
Isabel Díaz Ayuso también opta por un fondo blanco para sus redes sociales
También podría ser, según algunos expertos, para tratar de expresar cercanía al pasar de una imagen institucional a otra más neutra. Si miramos los perfiles de otros líderes políticos, no se ven banderas no en Francia ni en Alemania. En España no hay un patrón pero Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, también opta por un fondo blanco.