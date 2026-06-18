Maitena Berrueco 18 JUN 2026 - 13:02h.

El lunes 15, le robaron a plena luz del día su mochila en la playa de La Concha y se ha quedado sin ropa, pasaporte ni joyas

Sin poder regresar a Reino Unido, Sarah ha pedido ayuda en un cuenta local de Facebook para recuperar su 'Care Bear'

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San SebastiánEsta es la historia de un robo que tiene como escenario la playa de La Concha de San Sebastián y como protagonista a una turista británica. Su nombre es Sarah Gandy, ella es la víctima de un robo que la ha dejado sin su ropa, joyas, dinero y documentación durante su visita a Donostia.

Sin embargo, de todo lo que llevaba en la mochila que le han quitado hay una cosa, sin valor económico pero de gran valor sentimental, que la británica querría recuperar, a toda costa: “Lo más importante que me han quitado es un peluche de 'Care Bear' (Osito Amoroso) que tengo desde hace casi 42 años y que me encantaría recuperar”. Las vacaciones de pesadilla de una pareja británica en Bilbao: les desvalijan el coche, les roban 70.000 euros y no pueden volver a casa.

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Sarah ha escrito un mensaje en la cuenta de Facebook ‘No eres de Donosti si…”, para relatar lo que sucedió el pasado lunes 15 de junio y pedir que se comparta su historia para intentar recuperar a su peluche. “Si alguien ve una mochila negra abandonada, le agradecería mucho que la revisara y se pusiera en contacto conmigo si encuentra mi 'Care Bear'”, pide.

Sin poder regresa al Reino Unido

El lunes, esta turista había dejado por la mañana el alojamiento en el que se había hospedado durante su estancia en la capital guipuzcoana y llevaba todas sus pertenencia en su mochila. Alrededor de las 14 horas, se encontraba en la playa de La Concha, en concreto “en la zona de sombra” que proyectaba en el arenal una de las torres del paseo, cuando su mochila desapareció. Sospecha que el ladrón o ladrones aprovecharon que estaba despistada para hacerse con la mochila, desde arriba.

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Sarah recorrió la playa “de arriba abajo mirando en todas las papeleras”, por si el ladrón se hubiera desecho en una de ellas del osito. De hecho, explica que “el amable personal que encontré vaciándolas incluso abrió las bolsas de basura que ya habían cerrado para comprobar si estaba allí”, pero nada.

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La turista, que denunció el robo ante la Policía, se marchó de Donostia rumbo a Bilbao y tenía previsto regresar a Reino Unido, después, pero sin pasaporte, se resigna a tener que “quedarme unos días más en España mientras espero la documentación de emergencia”.

Son muchos los usuarios de Facebook a los que ha conmovido la historia de Sarah y la pérdida de su oso de peluche. La mayoría no se extraña del robo, en sí, “porque esto es el pan diario”, “ya no te puedes dar un baño tranquilo” o “La Concha ya no es lo que era”. Hay quien ha respondido a Sarah compartiendo experiencias similares: “El 29 de mayo mi hijo estuvo con la ikastola en la playa haciendo paddle surf. A 2 de sus compañeros les robaron las mochilas. Hay que ser muy, pero muy sinvergüenzas robar a unos chavales de 11 años las mochilas”. Una de las respuestas ironiza, con el propio nombre de la cuenta, “No eres de Donosti, si no te han robado la mochila en la playa”.