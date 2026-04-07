Barcelona, tercera ciudad del mundo con más robos a turistas tras París y Roma, según datos de Radical Storage

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En Barcelona, los ladrones campan a sus anchas. Un vídeo muestra el momento en que dos delincuentes roban a una familia de turistas en la ciudad catalana a plena luz del día. Hechos que proyectan una imagen muy negativa de la ciudad condal, uno de los más importantes destinos turísticos de España. El periodista Richard Martín, con la información en vídeo.

El robo ha ocurrido en una zona céntrica de Barcelona y lo que más llama la atención es la impunidad de los delincuentes, que asaltaron al padre de una familia que estaba con su mujer y sus hijos.

Lo peor es la violencia del delincuente que sin importarle que entre los integrantes de la familia hay un bebé se abalanza sobre un bolso e intenta robarlo. El padre reacciona rápido y se lanza sobre el ladrón que tiene que huir sin su botín. Los Mossos siguen analizando las imágenes para identificar y capturar a los dos delincuentes, que escaparon, uno a la carrera y su compinche, en un patinete eléctrico.

Barcelona, la tercera ciudad del mundo donde más roban a turistas

Las imágenes demuestran la ola de robos que viven en Barcelona, donde el año pasado se registraron 324 delitos contra el patrimonio al día.

Barcelona está considerada la tercera ciudad del mundo donde los turistas sufren más hurtos, estafas y atracos, según un informe elaborado por la plataforma de consignas Radical Storage, que se basa en más de 13.000 reseñas de usuarios sobre la inseguridad que sitúa a la capital .en número de incidentes comunicados.