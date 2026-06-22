Maitena Berrueco 22 JUN 2026 - 13:27h.

Dos jóvenes han sido detenidos por la agresión y otros dos están siendo investigados

Una turista británica pide ayuda en redes para recuperar el peluche que le han robado en la playa, en Donostia

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BilbaoMientras muchos disfrutaban en la playa este domingo por la tarde en Plentzia, en pleno arenal se produjo una escena tan inusual que algunos no dudaron en grabar con sus móviles. Dos agente de la Policía Local, uniformados, se veían obligados a retroceder ante la agresión de varios jóvenes en bañador que les lanzaban arena, les insultaban y golpeaban. Dos jóvenes han sido detenidos por la agresión.

Esta playa vizcaína, como las del resto de Euskadi, estaba abarrotada de bañistas que trataban de apaciguar las tórridas temperaturas que azotan Euskadi desde hace días y que han obligado incluso a activar este lunes la alerta roja. Así, mientras muchos disfrutaban otros aprovechaban para robar. Varias llamadas alertaron a la Policía Municipal de lo que estaba ocurriendo y una patrulla se acercó a la playa.

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Al parecer, los dos policías agredidos trataban de identificar al supuesto autor de varios robos cometidos en la misma playa, cuando un número indeterminado de jóvenes, que serían amigos del sospechoso, se abalanzaron sobre ellos. “Hoy se han producido robos en la playa. Cuando la Policía Municipal acudió a identificar al/a los presunto/s autor/es, estos se abalanzaron contra los agentes”, explicaban fuentes municipales.

Los agresores trataron de dificultar la actuación policial de los dos agentes, que acudieron tras ser alertados de varios robos en la zona. El presunto autor, es un viejo conocido de la Policía Local, por un robo a un local comercial de Plentzia.

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Dos detenidos y dos investigados

La agresión sorprendió a los agentes que tuvieron que solicitar refuerzos a la Ertzaintza. Finalmente, dos personas han sido detenidas por agredir a los agentes de la Policía Municipal y la Ertzaintza investiga a dos menores más por su presunta implicación en los hechos.

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El Ayuntamiento de Plentzia ante lo ocurrido ha hecho público un comunicado para mostrar su apoyo a los agentes agredidos y manifestar que “las actitudes agresivas y antisociales no tienen cabida en nuestro pueblo”.