Iván Sevilla 21 JUN 2026 - 19:47h.

El arrestado, de 29 años, esperaba montado hasta que el convoy llegaba a la estación de Badal para robar y salir corriendo

Con el 'carrusel', el joven se montaba y bajaba del metro sin salir al exterior y realizaba un cambio de sentido al otro andén

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BarcelonaUn ladrón de móviles en el metro fue identificado y detenido tras cometer ocho robos con el método del 'carrusel' en Barcelona. Las cámaras de vigilancia captaron cómo actuaba contra los viajeros.

En las imágenes grabadas se puede ver que mide bien sus movimientos en tiempo y posición para sorprender a sus víctimas antes de salir corriendo para no ser interceptado.

Según han informado los Mossos d'Esquadra, el joven de 29 años fue arrestado en el distrito de Sants-Montjuïc el 18 de junio, tras una investigación que permitió averiguar el lugar en el que delinquía.

De hecho, fue localizado después de una última tentativa de robo. Anteriormente, había estado sustrayendo smartphones de alta gama entre mayo y junio. Siempre en la misma estación de la línea L5 del metro.

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También siempre en la misma franja horaria, lo que ayudó a establecer el patrón que solía seguir. Los agentes habían detectado un inusual aumento de robos violentos de teléfonos mediante el tirón en el Badal.

Una sola persona era la responsable. Tras fijarse en su potencial víctima en el interior del vagón, esperaba a estar cerca de una parada concreta para aproximarse a ella y sorprenderla.

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El 'carrusel': sin salir del metro y cambiando al andén contrario

Este delincuente, con ocho detenciones policiales ya, seguía el modus operandi llamado 'carrusel', que consiste en entrar a una estación de metro y subir a un convoy para bajarse en otra parada, pero sin salir al exterior.

Según han explicado desde la policía catalana, hacía un cambio de sentido hacia el andén contrario para ir en la otra dirección. Con estos desplazamientos, el ladrón va observando a sus víctimas.

Las denuncias que recibieron los agentes por parte de los usuarios del servicio afectados detallaban la descripción física del sospechoso. En ocasiones vestía camisa y chaqueta blancas.

Reducción de delitos en el transporte público en Barcelona

Las grabaciones de los sistemas de seguridad ayudaron a identificarle y detenerlo, pasando a disposición judicial este 20 de junio. Los Mossos d'Esquadra han comunicado que se han reducido los delitos en el transporte público barcelonés.

Concretamente, han registrado un 38 % menos respecto al 2025. Este descenso acumulativo ha supuesto que hayan caído un 69 % ya desde 2019. Inciden en que la mayor presencia policial ha contribuido a estos datos.