Maitena Berrueco 21 JUN 2026 - 10:30h.

Su búsqueda ha generado un aluvión de divertidas hipótesis entre quienes aseguran haberlo visto

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Bilbao“Se Busca Banco Desaparecido”, así reza el cartel que circula estos días por Barakaldo para tratar de dar con el paradero de Bankito, un banco verde de metal, que el martes 9 de junio se esfumó sin dejar rastro de la entrada de La Tallerteka, en esta localidad vizcaína.

La misteriosa desaparición de Bankito de la puerta de este establecimiento se produjo a plena luz del día y si que nadie viera ni oyera nada, "lo más raro es que pesa lo suyo, unos 15 kilos". El sigilo del secuestrador, si bien hasta la fecha nadie ha reclamado una recompensa, o del ladrón fue tal que Itsaso Novo, su propietaria, ni se enteró, a pesar de estar tras el cristal del escaparate, a solo unos metros. “Salí a hacer una gestión a la puerta con una empresa de mensajería, a media mañana, y fue cuando miré a mi izquierda y me percaté de que Bankito ya no estaba”, recuerda.

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Esta pedagoga admite que se quedó “con cara de tonta”, sin poder dar crédito al descaro de quien, ante sus propios ojos, había sido capaz de robar el banco, que llevaba los últimos cuatro años apoyado en el cristal del escaparate, “en una especie de porche que hay ante La Tallerteka y que por la noche queda cerrado por la persiana metálica”.

Itsaso denunció lo ocurrido ante la Ertzaintza, aunque admite que no tiene esperanzas de poder recuperar a Bankito y es que han pasado ya varios días sin noticias de su paradero, por lo que ya se lo imagina “o en la casa de veraneo de alguien o hecho chatarra”.

"Es verde, tiene familia..."

Perder lo que se había convertido en una seña más de identidad de La Tallerteka, el local en el que esta pedagoga ha creado un espacio infantil donde se organizan actividades familiares y una pequeña tienda con juegos de mesa infantiles y familiares, no le hace ni pizca de gracia, pero ella ha optado por tomarse lo ocurrido con humor y así, ante las recurrentes preguntas de las familias que frecuentan su establecimiento, sobre el paradero de Bankito, optó por publicar un cartel de ‘Se Busca’, al más puro estilo del lejano oeste.

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Junto a una foto del asiento desaparecido, se adjunta una descripción: “Es verde, tiene familia y le esperan muchos culitos pequeños para descansar”. Además, anima a cualquiera que sepa algo, a la persona que lo tenga en su poder “o a quién se lo haya llevado por error” a que lo devuelvan “y aquí no ha pasado nada”.

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Pero, pasar ha pasado, porque lo que no imaginaba nadie es que muchos en Barakaldo iban a hacer suya la búsqueda de Bankito. Ante el misterio que rodea su desaparición, hay quien lo imagina secuestrado en un trastero u obligado a trabajar en una huerta.

Aunque otros se agarran a una hipotética huida del banco que, “harto de nosotras”, disfruta ahora de un merecido descanso en un spa, sobre una colchoneta de playa o hasta en un concierto del mismísimo Bad Bunny. A quienes aseguran haberlo visto en los más variopintos escenarios, se suma un niño que ha dibujado hasta un retrato robot del presunto malhechor y ofrece una descomunal recompensa para recuperarlo.

De momento, la escena del crimen, es decir, el hueco vacío que dejó el banco tras su desaparición sigue intacto, pero Itsaso ya ha pensado que “de forma provisional” este verano una silla de playa ocupará el lugar, “y ya en septiembre, buscaremos un sustituto definitivo”. Siempre y cuando Bankito no de antes señales de vida y regrese, sano y salvo, a su casa.