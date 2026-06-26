Redacción Euskadi 26 JUN 2026 - 06:30h.

La Audiencia de Gipuzkoa concluye que tres congregaciones religiosas son las legítimas propietarias

En 2019 una primera sentencia falló que los familiares ocupaban el inmueble sin título legal y debían abandonarlo

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San SebastiánTras 15 años residiendo, sin título legal, en el chalet de una mujer que falleció en 2011, la justicia falla que estos familiares que ocuparon la vivienda, donada por la fallecida a tres órdenes religiosas, deben abandonarla. No es la primera vez que la justicia se pronuncia en este sentido, en 2019 una primera sentencia falló que debían dejar el chalet, ahora la Audiencia Provincial de Gipuzkoa ratifica ese desahucio.

La rocambolesca historia se remonta a hace 20 años cuando esta vecina de Hondarribia decidió donar la propiedad de su chalet a tres órdenes religiosas: Instituto de Hermanas Trinitarias y Asilos de la Santísima Trinidad, la Orden de Predicadores-Provincia de España y Misiones Salesianas. A cambio, según publica El Diario Vasco, conservaba el usufructo del inmueble hasta su fallecimiento y recibía renta y asistencia.

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Cinco años más tarde, en 2011, la mujer falleció y la propiedad debería haber pasado a manos de la iglesia, pero en ella, siguieron viviendo varios hijos y nietos de la finada.

Las tres órdenes religiosas reclamaron la posesión del inmueble y recurrieron a los tribunales, asegurando además que la fallecida vivía sola y que ninguno de los okupas residía en el chalet antes de su muerte.

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Comenzó entonces una batalla judicial que ha durado 15 años. La nueva sentencia confirma íntegramente la primera y desestima el recurso de los familiares. La justicia concluye que las tres congregaciones religiosas son las legítimas propietarias del chalet y que, por tanto, nada justifica que los ocupantes sigan residiendo allí.