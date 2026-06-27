Maitena Berrueco 27 JUN 2026 - 16:32h.

Las sanciones por fumar o usar altavoces sin auriculares son, desde este 26 de junio, de entre 100 y 750 euros

Ni tabaco, ni altavoces, ni palas en la playa de Zarautz: las multas ascienden a 500 euros

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San SebastiánSe acabó lo de fumar en la playa, al menos, en Donostia y lejos de ser una propuesta, una medida que requiera aprobación o enrevesados vericuetos administrativos antes de hacerse efectiva, se trata de una prohibición firme y ya en vigor. Es decir, a partir de hoy, fumar en cualquiera de los arenales donostiarras acarreará, a quien sea pillado con el cigarrillo entre los labios o en la mano, una multa de, como mínimo, 100 euros. Hace solo unos días, en la playa de La Zurriola se recogieron, en una hora escasa, 2.700 colillas de la arena.

La medida busca reducir las molestias que los fumadores generan en otros bañistas de la playa, amén de perjuicios en su salud. Pero, también evitar que la arena esté sembrada de colillas, un residuo muy contaminante, ya que están hechas de un material derivado del petróleo que no es biodegradable y tarda 15 años en descomponerse y cada una puede contaminar hasta 1.000 litros de agua de mar.

San Sebastián no es el primer municipio vasco en vetar el tabaco en la playa, ya antes lo hizo la cercana localidad de Zarautz, pero las tres playas de la capital son unas de las más concurridas. A partir de ahora, La Concha, Ondarreta, La Zurriola son espacios libres de humo.

Según la gravedad

La teoría parece sencilla, nada de tabaco en la arena o el agua, pero por si alguien incumple la nueva norma y enciende un cigarrillo, se ha establecido un abanico de sanciones que prometen dar un disgusto a quien las reciba. Entre 100 y 750 euros.

La modificación de la Ordenanza municipal de Playas no solo pretende poner cerco al tabaco en las playas, sino que estas también sean espacios para disfrutar sin tener que soportar la música de altavoces ajenos.

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En San Sebastián, la ordenanza prohíbe fumar tabaco y usar altavoces sin auriculares en las tres playas: La Concha, Ondarreta y La Zurriola. Las multas son graduales: de 100 a 200 euros si es una conducta puntual y se corrige tras el aviso, y de 500 a 750 euros, en caso de desobediencia o reincidencia.

Las sanciones en la capital guipuzcoana son, en cualquier caso, menos lacerantes que en la cercana Zarautz, primer municipio vasco en el que desde este verano se prohibió el tabaco, los vapeadores, las cachimbas, los altavoces y hasta, jugar a palas con marea alta. Allí las multas leves ya son de 500 euros y las graves llegan a los 1.500.