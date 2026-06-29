Maitena Berrueco 29 JUN 2026 - 14:35h.

Los detenidos se enfrentan a un delito de exhibicionismo ante menores de edad

Detienen a dos hombres por exhibicionismo en menos de 24 horas en Valencia

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Vitoria-GasteizEra sábado por la tarde cuando en una céntrica plaza de la capital alavesa, en la que muchas niñas y niños jugaban, se produjo una escena que provocó un aluvión de llamadas al 092. Al parecer, el relato de aquellos que avisaron a la Policía Municipal de Vitoria coincidía en que una pareja estaba realizando un acto de índole sexual a la vista de los menores de edad que estaban a solo unos metros de distancia. No es la primera vez, que una pareja acaba detenida por practicar sexo en plena calle.

Una patrulla de la Policía Local se personó, rápidamente, en el lugar y sorprendió a dos personas completamente desnudas y practicando sexo. Los dos detenidos, de 27 y 45 años se enfrentan a un delito de exhibicionismo ante menores.

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Los hechos ocurrieron en torno a las 20.00 horas en la plaza Santa Bárbara de Vitoria. Muy cerca de la zona de columpios, hay unos jardines en los que, al parecer, fue donde esta pareja, sin importarle la presencia de menores de edad a solo unos metros, comenzó a desnudarse y a practicar sexo, ante el estupor de los presentes.

Delito de exhibicionismo ante menores

Aunque solo unas horas más tarde ambos fueron puestos en libertad, su caso será juzgado en un tribunal de Vitoria y se enfrentan a una condena que podría llevarles un año a prisión.

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El delito de exhibicionismo ante menores de edad, regulado en el Artículo 185 del Código Penal, está castigado con penas de cárcel de seis meses a un año o, alternativamente, una multa de 12 a 24 meses.

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Para que una conducta se considere delito de exhibicionismo se exige que el sujeto activo realice o haga ejecutar actos obscenos, tales como, mostrar los órganos genitales; actos de masturbación en público frente a menores; o simulación de actos sexuales. Estos son algunos ejemplos de conductas que son reprochables penalmente, entre muchas otras.