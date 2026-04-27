Los agentes fueron requeridos por varias personas que habían presenciado los hechos de exhibicionismo hacia los menores

El detenido está siendo custodiado en dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial

Compartir







La Policía Local detuvo durante el pasado domingo 26 de abril a un hombre de 43 años como presunto autor de un delito de exhibicionismo en presencia de menores de edad de cinco y seis años dentro del Parque de María Luisa, Sevilla.

Según ha emitido Emergencias Sevilla a través de su canal oficial de X, los agentes fueron requeridos por varias personas que habían presenciado los hechos, por lo que se presenciaron en el parque y detuvieron al presunto exhibicionista.

PUEDE INTERESARTE Susto en un partido de baloncesto de Sevilla tras la caída de un panel del techo sobre un jugador

No es la primera vez que pasa

El detenido, al que varias personas le habían visto realizando actos exhibicionistas en el parque de la ciudad andaluza, fue arrestado y, en estos momentos, está siendo custodiado en dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial.

Durante estos últimos días, casos como el del fallo en una atracción de la feria o el de una agresión a una menor en el mismo recinto, se unen a este último caso de exhibicionismo en el Parque de María Luisa que, según algunos usuarios de la red social X, es un "nido de depravados en algunas zonas" y algo "bastante común desde hace años".