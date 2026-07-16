Maitena Berrueco 16 JUL 2026 - 13:34h.

Orozko cancela el concierto por los comentarios del artista Henry Méndez en sus redes en apoyo al futbolista condenado

Rafa Mir, condenado a ocho años y medio de prisión por agredir sexualmente a una joven en su chalet de Bétera

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BilbaoEl cantante Henry Méndez se queda sin concierto en Orozko. El Ayuntamiento vizcaíno ha decidido cancelar la actuación del artista dominicano, anunciada para el próximo 4 de septiembre durante las fiestas patronales de este municipio. La decisión, según explica el propio consistorio en un comunicado, se ha tomado tras el aluvión de quejas que han recibido de vecinos, asociaciones y colectivos, en relación con las declaraciones realizadas por el artista en redes sociales en apoyo al futbolista Rafa Mir, condenado a ocho años y medio de cárcel por agredir sexualmente a una mujer.

Una cancelación que cuenta con el respaldo de Antolinzaleak Jai Batzordea y con la que Orozko pretende evitar incidentes, conflictos o enfrentamientos que pondrían en riesgo la seguridad tanto de las personas asistentes como del propio artista, además del normal desarrollo del evento. Así, el Ayuntamiento señala que ha adoptado esta decisión con el objetivo de salvaguardar la seguridad ciudadana y favorecer que las fiestas se desarrollen en un ambiente de respeto, tranquilidad y normalidad.

Firme posicionamiento contra la violencia de género

Por último, el Ayuntamiento ha expresado su firme posicionamiento contra la violencia de género y su compromiso de mantener una política de tolerancia cero frente a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres. Según indica el Ayuntamiento, las fiestas de Orozko deben ser un espacio seguro, popular y respetuoso para todas las personas, reflejo de los valores que el municipio quiere promover.

No es la primera vez que las declaraciones de apoyo a Rafa Mir en sus redes, persiguen al veterano Henry Méndez, de 51 años. Al contrario que en Orozko, su concierto del pasado mes de junio, en Irun, sí se llevó a cabo, pero estuvo precedido por la polémica. Entonces, el colectivo feminista Bidasoako Itaia denunció que el dominicano había enviado un elocuente “ánimo crack” a Rafa Mir cuando fue condenado por agredir sexualmente a una mujer.