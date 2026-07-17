Maitena Berrueco 17 JUL 2026 - 14:34h.

La mayoría de los padres que se han perdido lo han hecho durante la noche

Así son las pulseras que recomienda la Policía para evitar que los menores se pierdan en verano

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BilbaoA la mayoría de las madres y de los padres les ha ocurrido, en alguna ocasión, perder de vista a su hijo o hija; no saber dónde está, aunque sea solo durante unos segundos, es como si se abriera un abismo a nuestros pies. Esa sensación, el vacío en el estómago, el hormigueo en la nuca y el mirar sin ver, es una de las sensaciones más angustiosas que pueden vivir quienes tienen hijos. Normalmente, el terror da paso al alivio al localizar al pequeñín sano y salvo y a la recomendación de "no te separes de mí", "tienes que estar siempre a mi vista", "no vuelvas a darme otro susto así" y cosas por el estilo. Pero, ¿Qué ocurre cuando es un padre el que se pierde? La pregunta, puede sonar extraña, pero ocurre.

Sin ir más lejos, durante las Fiestas del Carmen que estos días se celebran en Barakaldo se han perdido cinco padres, casi tantos como niños. Según los datos de Protección Civil, el marcador quedaría en los primeros cinco días de fiestas así: 5-6. Se trata de progenitores que en algún momento del día se despistan y se separan del resto de sus familiares. Todas las historias han tenido felices reencuentros.

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Desde hace años en las playas es frecuente que a los pequeños bañistas se les anille, cual aves, con una pulsera identificativa en la que se incluyen los datos de contacto de la familia, para evitar sustos. En Barakaldo, durante las fiestas Protección Civil ha repartido un total de 2.500 pulseras identificativas para facilitar la rápida localización de los menores si se pierden. En total, seis menores han necesitado la ayuda de este colectivo para poder reunirse con sus progenitores.

Extravíos nocturnos

Despistarse en un momento dado, cuando hay grandes aglomeraciones de personas, es relativamente sencillo. Les ocurre a los niños pero también a los adultos. Habrá algún malpensado que sospeche que alguno de los cinco casos de padres perdidos estos días en la localidad fabril pueda tener un componente de escapada voluntaria, quien se imagine a sí mismo escabulléndose entre la multitud, perdiéndose a posta para huir momentáneamente de las obligaciones parentales. No parece ser el caso.

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El primer padre perdido se registró este mismo lunes por la tarde, tres días más tarde, el jueves, otro padre también se extravío en horario vespertino. El resto, los otros tres, se han registrado durante tres noches consecutivas, del martes al jueves. Parece pues que el momento más propicio para que los padres se pierdan entre el gentío es durante la noche y esto a muchos nos ha retrotraído a principios de los 2.000, cuando un popular personaje televisivo pronunció una frase, ya icónica: 'La noche me confunde'. Pues eso.