"Si vienes con la camiseta de España, no pidas nada": la advertencia de varias casetas de Barakaldo a los seguidores de 'La Roja'

Redacción Euskadi 16 JUL 2026 - 12:10h.

Han difundido el aviso en un cartel en el que la bandera de España, al igual que la de Francia, aparecen tachadas

Euforia entre la afición por la semifinal del Mundial: cerca de 7.000 españoles disfrutarán del partido en Dallas

Compartir







Bilbao“Si llevas puesta la camiseta de España, no vengas a pedir”. Así de contundente era el aviso que han hecho dos txosnas de Barakaldo a los seguidores de la selección española, una advertencia que han hecho extensiva a quienes lucieran también la camiseta de Francia.

Estos días varias capitales vascas han anunciado que instalarán pantallas gigantes para seguir la final del Mundial de fútbol. Vitoria ya lo hizo también durante la semifinal y ahora también, Donostia y Pamplona se suman a ofrecer esta posibilidad. Solo Bilbao se desmarca y ha decidido no instalar una pantalla de grandes dimensiones para seguir el encuentro. Tanto una decisión como la otra han generado defensores y detractores.

En otros municipios vascos, como en la localidad vizcaína de Barakaldo, que estos días celebra sus Fiestas del Carmen, también se instalaron “varias pantallas para ver los partidos de las selecciones de España y Francia”. Una decisión a la que algunos respondieron con esta advertencia: "No vengas a pedir nada".

La caseta de Nafarroako Etxea en la localidda fabril anunció la retransmisión en directo del partido entre España y Francia. No era la primera vez, ya durante el partido de cuartos de Final del Mundial 2026, cuando España se enfrentó a Bélgica, invitó a ver el partido en directo con ellos a través de sus redes sociales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Exigimos el reconocimiento oficial de una selección que sea vasca"

Sin embargo, en Barakaldo no todos parecen conformes con el montaje de estas grandes pantallas para seguir los partidos de España. En concreto, las txosnas Makauen y Jolindarrak advirtieron a quien llevara puesta la camiseta de España o Francia que no fuera a sus barras a pedir nada.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En un comunicado, acompañado con las banderas de España y Francia tachadas, explicaron que “Nosotras, las comparsas, queremos dejar claro que no nos identificamos con los valores que representan las selecciones de España y Francia”. Por lo que, continuaban: “Exigimos el reconocimiento oficial de una selección que sea vasca, feminista y socialista”. Para finalizar con un mensaje contundente: “Si llevas puestas las camisetas de España o Francia, no vengas a pedir”.