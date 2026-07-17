Redacción Euskadi 17 JUL 2026 - 13:30h.

Son conscientes de que su decisión de emitir el partido "no pareció bien a otras comparsas y colectivos"

"Si vienes con la camiseta de España, no pidas nada": la advertencia de varias casetas de Barakaldo a los seguidores de 'La Roja'

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BilbaoEl pasado martes, España y Francia disputaban la semifinal del Mundial de fútbol. Un encuentro seguido desde muchos puntos del Estado a través de pantallas gigantes instaladas en la calle. En Barakaldo, la comparsa Nafarroako Etxea invitó a ver el partido de fútbol en la pantalla que habían instalado, como lo habían hecho "en otras ocasiones, con la Eurocopa o anteriores Mundiales", pero esta vez, denuncian, que "colectivos ajenos a nuestra txosna se acercaron para entorpecer" y que profirieron "gritos despectivos hacia la selección".

En este sentido, recuerdan que la comparsa Nafarroako Etxea ya organizó la visión del partido de fútbol del viernes anterior contra Portugal, dentro de sus actividades de fiestas y "volvimos a poner como actividad la visión del partido de fútbol contra Francia". Lamentan que "este último anuncio de actividad no pareció bien a otras comparsas o colectivos". Así, "algunas publicaron que ellas no servirían a quienes llevaran la camiseta de España".

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"La cosa no fue a más"

En un comunicado hecho público por esta txosna, explican que "la cosa no fue a más" aunque fue preciso que varias patrullas de la Ertzaintza y de la Policía Local se acercaran al lugar donde la tensión crecía por momentos, aunque según apuntan, "desde la gente que estaba viendo el partido hubo respeto y no se respondió ante los gritos".

El comunicado, publicado a través de sus redes sociales, continúa aclarando que "nosotros somos lugar de encuentro y de fiesta donde los comparseros y quienes nos visitan diariamente pueden estar tranquilamente de fiesta" y concluyen, "seguimos de fiesta con más actividades a las que os invitamos a participar".

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Estos días varias capitales vascas han anunciado que instalarán pantallas gigantes para seguir la final del Mundial de fútbol. Vitoria ya lo hizo también durante la semifinal y ahora también, Donostia y Pamplona se suman a ofrecer esta posibilidad. Solo Bilbao se desmarca y ha decidido no instalar una pantalla de grandes dimensiones para seguir el encuentro. Tanto una decisión como la otra han generado defensores y detractores. Nunca llueve a gusto de todos.