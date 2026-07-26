La propuesta quiere impulsar el empleo del euskera más allá de los ámbitos cotidianos o educativos y favorecer su utilización también en las relaciones de la ciudadanía con la Administración

El premio era un menú para dos personas en el restaurante Kirkilla, uno de los establecimientos hosteleros de Zarautz

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GuipúzcoaDurante la última campaña de la declaración de la renta, el Ayuntamiento de Zarautz ha puesto en marcha una iniciativa para fomentar el uso del euskera en los trámites administrativos. Como parte de esta campaña de promoción lingüística, el Consistorio ha sorteado dos menús para dos personas entre los vecinos que realizaron la declaración utilizando esta lengua.

La propuesta busca impulsar el empleo del euskera más allá de los ámbitos cotidianos o educativos y favorecer su utilización también en las relaciones de la ciudadanía con la Administración. Con este objetivo, el Ayuntamiento ha decidido premiar a quienes optaran por presentar su declaración de la renta en euskera mediante un sorteo cuyos premios consistían en experiencias gastronómicas.

Dos ganadoras tras el sorteo

Una vez concluido el periodo de presentación de la declaración de la renta, el Ayuntamiento llevó a cabo el sorteo entre todas las personas que cumplían los requisitos establecidos en las bases de la iniciativa.

Las ganadoras fueron Izaskun Angoitia y Koldobike Muniain, quienes recibieron como premio un menú para dos personas en el restaurante Kirkilla, uno de los establecimientos hosteleros de Zarautz.

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La entrega de los premios corrió a cargo de la concejala de Euskera, Irune Urbieta, representante municipal responsable de esta área, quien participó en el acto organizado para reconocer a las personas agraciadas en el sorteo.

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Antes de formalizar la entrega de los premios, el Consistorio comprobó que ambas participantes reunían todas las condiciones exigidas para optar al sorteo.

Una acción de promoción lingüística

Este tipo de actuaciones forman parte de las políticas municipales dirigidas a impulsar el uso social del euskera en diferentes ámbitos de la vida pública.

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Además de promover su presencia en actividades culturales, educativas o de ocio, muchas administraciones locales desarrollan campañas para fomentar que la ciudadanía utilice el euskera en sus relaciones con los servicios públicos y en la tramitación de procedimientos administrativos.

En este caso, el Ayuntamiento de Zarautz ha optado por vincular la campaña de la renta con una iniciativa que combina la promoción lingüística y la colaboración con la hostelería local, al ofrecer como premio dos menús en un restaurante del municipio.

La elección de una experiencia gastronómica como recompensa busca, además, poner en valor un establecimiento de la localidad al tiempo que se reconoce la participación de los vecinos en la campaña.

Impulsar el euskera en la vida diaria

Desde el Consistorio subrayan que el objetivo principal de la iniciativa no es únicamente premiar a dos personas, sino contribuir a que cada vez más ciudadanos incorporen el euskera de forma natural en los trámites que realizan con las administraciones públicas.

La campaña pretende trasladar la idea de que el uso de esta lengua puede extenderse a cualquier ámbito de la vida cotidiana, incluyendo procedimientos oficiales como la presentación de la declaración de la renta.

El Ayuntamiento considera que fomentar estas prácticas contribuye a reforzar la normalización del euskera y a aumentar su presencia en espacios administrativos, favoreciendo que quienes deseen utilizarlo puedan hacerlo con normalidad.