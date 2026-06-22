Redacción Euskadi 22 JUN 2026 - 18:30h.

En esta última actualización, la Academia de la Lengua vasca ha incorporado 603 palabras y ha eliminado algunas

Bizkaibus comete una desafortunada traducción al euskera en los carteles de su última campaña y no es el único caso

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BilbaoA menudo, en conversaciones en plena calle o incluso en publicaciones en redes sociales, muchos euskaldunes, pese a dominar la lengua vasca, emplean términos en castellano en mitad de frases en euskera. También ocurre al revés, es decir, el uso de palabras en euskera en medio de una frase en castellano. Así, es frecuente escuchar: "Vamos a tomar un hamiketako", en lugar de un almuerzo; "Me he dejado la txartela en casa", en vez de la tarjeta; o "este fin de semana nos toca auzolan", para decir que tenemos un trabajo comunitario.

Esa alternancia entre los dos idiomas, el euskera y el castellano, se conoce popularmente en la calle como Euskañol, casi casi, un idioma nuevo creado con vocablos de ambas lenguas. Hay gente que te saludará siempre con un 'Aspaldiko', y no un ¡Cuánto tiempo!, o que te dirá que está 'larri', en vez de que se encuentra mal, aunque el resto de la conversación fluya con la lengua de Cervantes.

Ese idioma raro, se llama Euskañol y, desde ahora, salta de las calles al diccionario de la Lengua Vasca, porque Euskaltzaindia lo ha incorporado junto a otras 602 nuevas palabras, en su última actualización.

La Academia de la Lengua Vasca, homónima de la RAE, ha puesto al día su diccionario con 603 nuevas incorporaciones, más de 2.350 revisiones, 1.057 nuevas acepciones y 3.630 ejemplos nuevos. Esta última revisión y actualización se ha centrado en términos relacionados con el ámbito de la docencia.

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Unas entran, otras palabras salen

Aunque fue hace 12 años, en 2016, cuando se publicó la última edición en papel del diccionario de Euskaltzaindia, lo cierto es que la recopilación de términos en euskera es algo muy vivo, de hecho, Euskaltzaindia lo revisa y actualiza cada seis meses. De modo que antes de que finaliza 2026, volverá a completarse.

Errematxagailu, berotze global, autobus elektrikoa, la forma coloquial Euskañol, trebetasun sozial o Kultismo, son algunos de los nuevos términos que ya se han integrado. Expresiones como bixi-bixi o sekula halakoril, también se han añadido.

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En la otra cara de moneda, se encuentran aquellos términos que Euskaltzaindia ha optado por eliminar como arruket, atzandel o baku, normalmente la falta de uso habitual entre los vascoparlantes es lo que lleva a la Academia de la Lengua vasca a eliminar algunos términos, lo que permite mantener el diccionario vivo, unificado y ajustado a la realidad de la sociedad.