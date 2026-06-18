Mabel Cupet Sevilla, 18 JUN 2026 - 07:30h.

Lucía Serena aprovechó su intervención en la ceremonia de fin de Bachillerato para lanzar un mensaje de superación que ha conmovido a miles de usuarios

El vídeo acumula cerca de 600.000 visualizaciones en TikTok y cientos de mensajes de apoyo de personas que se sienten reflejadas en su historia

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Lucía Serena aprovechó uno de los momentos más importantes de su etapa educativa para lanzar un mensaje que nadie esperaba. Durante su graduación de 2º de Bachillerato, la joven gaditana tomó la palabra y se dirigió a quienes, según su propio relato, hicieron que sus años de instituto estuvieran marcados por el acoso escolar.

Un discurso de apenas unos minutos que ha convertido a esta joven gaditana en protagonista de las redes sociales. Lucía Serena compartió en TikTok la intervención que realizó durante el acto académico y su mensaje comenzó a difundirse rápidamente hasta alcanzar cerca de 600.000 visualizaciones, más de 40.000 "me gusta" y centenares de comentarios de apoyo.

Subir al escenario para recoger una orla suele ser el cierre de una etapa académica. Para Lucía Serena, además, fue la oportunidad de poner voz a años de sufrimiento y lanzar un mensaje de superación frente al acoso escolar que asegura haber padecido durante estos años.

Un final de etapa cargado de significado

Para Lucía, este acto que se repite durante estos días en todos los centros educativos, tenía un significado diferente al de otros alumnos. Subir al escenario, tomar la palabra y dirigirse a sus compañeros, profesores y familiares suponía poner punto final a unos años que, según ha relatado, estuvieron marcados por el acoso escolar.

Fue el broche final a una etapa que Lucia prefiere olvidar. Una frase breve, pronunciada con serenidad y sin elevar el tono, que terminó convirtiéndose en el mensaje más compartido de toda la intervención.

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La frase que ha dado la vuelta a las redes

Los últimos segundos de su discurso fueron decisivos, un mensaje que ha resonado entre miles de usuarios. "Aunque hubo gente que no quería que yo hoy estuviera aquí dando este discurso, si algo me ha enseñado mi paso por Bachillerato es que no hace falta caerle bien a todo el mundo para estar donde uno merece estar".

Las palabras fueron recibidas con aplausos por parte de los asistentes y, posteriormente, encontraron una segunda vida en las redes sociales.

Han sido muchos los usuarios que han comentado la publicación, alabando su actitud y su fortaleza. Sin reproches directos ni nombres propios, Lucía transformó una experiencia dolorosa en una reivindicación de la autoestima y la resiliencia.

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Cuando las redes se convierten en altavoz

La repercusión del vídeo ha ido creciendo. Decenas de personas han compartido sus propias historias de bullying, recordando situaciones vividas durante su etapa escolar y agradeciendo a la joven haber puesto voz a sentimientos que muchas veces permanecen ocultos.

Las redes sociales se han convertido en los últimos años en un espacio donde numerosos jóvenes encuentran apoyo para contar experiencias que durante mucho tiempo permanecieron en silencio. En este caso, el testimonio de Lucía ha servido para abrir hablar sobre las consecuencias del acoso escolar y la importancia de acompañar a quienes lo sufren.

Más allá de un discurso

Lo que pretendía ser una intervención de apenas unos minutos durante su graduación ha terminado convirtiéndose en un mensaje con una dimensión mucho mayor.

La imagen de Lucía tomando la palabra en uno de los momentos más importantes de su vida académica simboliza algo más que el final del Bachillerato, representa la posibilidad de cerrar heridas, reivindicar el propio valor y demostrar que el sufrimiento vivido no tiene por qué definir el futuro.

Las palabras de Lucía pronunciadas desde un escenario de graduación han terminado convirtiéndose en una lección mucho más importante que cualquier asignatura, recordar que nadie necesita la aprobación de todos para ocupar el lugar que merece.