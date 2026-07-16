El equipo ha presentado su segunda equipación para la temporada 2026-27 con la que homenajea a la joven que se quitó la vida tras sufrir acoso escolar

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El Real Betis presentó este jueves la segunda equipación de la temporada 2026-27, con la que homenajea a Sandra Peña, la joven que se quitó la vida en octubre de 2025 tras denunciar que sufría acoso escolar, recuperando el verde en distintas tonalidades y con la frase 'Verde Esperanza' en el interior del cuello, un mensaje vinculado a la nueva campaña de prevención de la Fundación Real Betis Balompié en colaboración con la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE).

La creación de esta segunda equipación y del proyecto vinculado a la pieza ha contado con la colaboración de la familia de Sandra Peña, joven abonada bética que se quitó la vida en octubre de 2025 tras comunicar y denunciar en su entorno cercano que sufría episodios de acoso escolar.

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Con el color verde como protagonista es "una alegoría de la esperanza y una expresión de la identidad y tradición de la ciudad de Sevilla", según un comunicado. Además del uso del verde, la camiseta integra elementos decorativos vinculados al bordado, el arte sacro, la azulejería, la orfebrería y la cerámica, rasgos distintivos de la artesanía local.

De hecho, el diseño se inspira en el manto de malla de la Esperanza Macarena, popularmente conocido como el manto 'Camaronero', diseñado y bordado por Juan Manuel Rodríguez Ojeda en 1900; y el manto de la Esperanza de Triana, diseñado por Juan Borrero en 1992 y ejecutado por el taller de Sobrinos de Esperanza Elena Caro en 1993, reformado en 2024 por el taller de Charo Bernardino.

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La prenda incluye otros elementos reconocibles de esta iconografía, como la corona real, muy vinculada al Real Betis desde 1914; el ancla heráldica, como representación de la esperanza; y las 'mariquillas' de la Macarena. Además, los motivos florales, geométricos o clásicos predominan en esta nueva camiseta, que evoca el tejido damasco utilizado en tapicerías, mantos y mantones de manila.

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Así, el Real Betis y hummel firman una pieza que será estrenada por el primer equipo ante el Recreativo de Huelva en la LVII edición del Trofeo Colombino, que se disputa este miércoles 22 de julio en la capital onubense.

Además de esta equipación, el Betis y su Fundación pretenden "dotar de herramientas de prevención a familias, docentes y jóvenes" y "dar visibilidad" al acoso escolar, un problema que, según la UNESCO, afecta a casi uno de cada tres estudiantes en todo el mundo.

Durante la temporada 2026/27, la AEPAE desarrollará cuatro talleres de prevención y sensibilización ante el acoso escolar, destinados a los jóvenes futbolistas de la cantera masculina, cantera femenina, la escuela de fútbol de la Fundación y la escuela de fútbol Monsalvete, en el barrio de las Tres Mil Viviendas, con un fuerte componente social.

"El objetivo es que todos estos jóvenes conozcan este tipo de situaciones, sean capaces de identificarlo y puedan erigirse en pequeños líderes y agentes de cambio, con influencia y siendo ejemplos de empatía, solidaridad y valentía ante el acoso escolar", explicó la entidad en su comunicado.

Unas jornadas de prevención del acoso escolar

Del mismo modo, la AEPAE organizará la Jornada de Prevención del Acoso Escolar en Sevilla, una jornada en la que la asociación presentará su informe sobre la situación del acoso escolar en España, desde el primer caso de suicidio mediático hace 22 años hasta el caso de Sandra Peña, aportando soluciones en materia educativa, social, terapéutica, legal y digital.

Esta misma entidad pondrá en marcha, ya al término de la temporada 2026-27, un campamento de verano terapéutico para víctimas de acoso escolar. Según el comunicado, el Real Betis y su Fundación aportarán recursos humanos y logísticos propios para el desarrollo del proyecto durante todo el curso. Además, se destinará el importe recaudado por la venta de 365 de estas nuevas camisetas -una al día durante un año-.

Por otro lado, el club colaborará con el proyecto Agente Tutor, de la Policía Local de Sevilla, con charlas específicas de concienciación escolar a través del programa de visita a los centros educativos 'Del Cole al Betis'.