Maitena Berrueco 05 AGO 2026 - 18:30h.

Eguzki califica de "dantesco" este último vertido en el río Urumea que ha matado a decenas de animales

Los perros sueltos en playas y marismas de la reserva natural de Urdaibai, en Vizcaya, amenazan a las aves protegidas

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San SebastiánEl río Urumea, que nace en Navarra y desemboca en Donostia, debería ser un lugar lleno de vida, sin embargo el colectivo ecologista Eguzki ha mostrado en sus redes sociales unas fotografías que evidencian todo lo contrario. El Urumea se ha transformado en un cementerio de animales, una trampa mortal para barbos, anguilas, patos azulones, gaviotas y cormoranes.

Decenas de ejemplares de fauna silvestre yacen muertos en el río después de que “hace unos días”, a la altura de Txomin Enea, apareciera una “nueva mancha de gasoil con un fuerte olor” cubriera el agua. El resultado de ese presunto vertido es, en opinión de los ecologistas, “dantesco”.

Denuncian que no es la primera vez que ocurre

“Un nuevo episodio de muerte de fauna silvestre” que ha convertido al río Urumea en un cementerio de peces y aves, incapaces de sobrevivir a la contaminación de las guas. Desde Eguzki lamentan que “no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que pasa” y reclama que se esclarezca el origen de este nuevo episodio y que se adopten medidas para que no se repita.

Lo ocurrido ha llevado a algunos a lamentar la reincidencia de este tipo de vertidos: “Siempre en vacaciones hay alguna empresa desaprensiva que hace vertidos tóxicos. ¡Ojala le pillen!”.

Algunos medios apuntan a que tras detectarse el vertido se dio aviso al 112 y personal de la Agencia Vasca del Agua acudió a inspeccionar la zona.