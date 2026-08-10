Redacción Euskadi 10 AGO 2026 - 12:22h.

Las víctimas pagaron 2.000 euros al falso dueño por un alquiler de larga duración y descubrieron la estafa durante la mudanza

El estafador se alojó en el piso turístico de Deusto y aprovechó para anunciarlo en alquiler y hacer copias de las llaves

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BilbaoEl anuncio, en una conocida plataforma inmobiliaria, de un piso en alquilar de larga duración en el barrio bilbaíno de Deusto atrajo a varios interesados. Con el contrato cerrado y las llaves en la mano, algunos de ellos esta semana se dispusieron a hacer la mudanza, cuando para su sorpresa, en el piso ya había otras personas instalándose. Tras el desconcierto inicial, los supuestos arrendatarios se dieron cuenta de que les habían engañado. La Policía advierte sobre los alquileres vacacionales con fotos robadas: no es fácil detectar un anuncio falso antes de pagar la reserva.

Las estafas en el alquiler son relativamente frecuentes, dada la alta demanda y escasa oferta del mercado inmobiliario actual, sin embargo, el descaro del estafador, en este caso, no es tan habitual y es que llegó incluso a enseñar el piso a algunas de sus víctimas, que relatan que todo fue muy rápido.

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La Ertzaintza busca a un estafador que ha ‘hecho el agosto’, y nunca mejor dicho, estos últimos días en la capital vizcaína timando a más de una decena de personas por una cantidad que ronda, de momento, los 14.000 euros. El falso casero se había alojado en el piso turístico para tres noches, pero se hizo pasar por el dueño, sacó copias de las llaves, publicó el anuncio en varias plataformas para alquiler la vivienda con un contrato de larga duración y hasta enseñó en persona el piso a alguno de los afectados.

El día de la mudanza se destapa 'el pastel'

En apenas unos días, logró arrendar una vivienda, que no es suya, a varias personas de manera simultánea, hasta el momento se han registrado una docena de denuncias. A todos les exigió una fianza de mil euros y un mes por adelantado, en total 2.000 euros.

Nadie sospechó nada hasta que esta pasada semana varios de los afectados se encontraron en la vivienda, que cada uno de ellos creía haber alquilado. Tenían llaves y hasta un contrato, algunos ya habían empezado la mudanza cuando se percataron de que, en realidad, no eran inquilinos sino estafados.

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Con el sueño roto de haber encontrado el piso en el que iban a empezar una nueva vida, se fueron a la comisaría de la Ertzaintza para interponer las correspondientes denuncias. Tan sorprendido como ellos, el verdadero propietario que había alquilado su piso, a través de la plataforma Airbnb, para tres noches, sin imaginar que, en realidad, se trataba de un estafador que iba a realquilar la vivienda.

El timador se ha esfumado con el dinero, pero la Ertzaintza ya está investigando el caso y los denunciantes no pierden la esperanza de que finalmente, sea identificado y puedan reclamar judicialmente el dinero que le han pagado.