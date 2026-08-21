Maitena Berrueco 21 AGO 2026 - 06:29h.

Beñat recorrerá en bici el norte de España: 1.245 kilómetros en nueve días desde el 28 de agosto

La lucha de Lidia para dar a conocer la fibromialgia y las enfermedades invisibles: "Empezó en la oficina, me molestaba el ojo"

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San Sebastián“Hay personas que conviven con la Fibromialgia todos los días y, aun así, siguen sintiendo que nadie entiende lo que viven”, así resume Beñat García un sentimiento que comparten muchos de los afectados por este trastorno causado, entre otras razones, por alteraciones del sistema nervioso central y que se caracteriza por síntomas como el dolor generalizado y el cansancio extremo. Elisabet, la madre de Beñat, lleva años conviviendo con la enfermedad, “se la diagnosticaron muy joven, cuando solo tenía 40 y pico, pero llevaba tiempo luchando contra algo a lo que aún no sabíamos ponerle nombre”, cuenta: Era fibromialgia. La lucha de Raquel, con fibromialgia, para sacar adelante a su hijo con ELA infantil y parálisis cerebral: "Yo sola ya no puedo".

Beñat recuerda como hace 15 años, en ocasiones, el dolor le impedía a su madre ir a la tienda que regentaba. “Ella es la que la padece, aunque en casa la sufrimos todos, nos ha costado comprender por lo que estaba pasando”, relata Beñat de 33 años que ha visto como su propia madre hay días en las que se siente “como si le hubiera pasado un camión por encima o sufre pérdidas de memoria a corto plazo”.

El año pasado su hijo corrió 200 kilómetros y estuvo 40 horas sin dormir para poner el foco en esta enfermedad que, según denuncia, “sigue siendo demasiado invisible”. La misma motivación que este verano le va a llevar a recorrer en bicicleta de montaña el norte de España, 1.254 kilómetros en nueve días, entre Finisterre y Badalona.

Cruzar de Finisterre a Badalona, en bici

La salida será el 28 de agosto y se ha marcado como objetivo llegar a meta el 6 de septiembre. Lo hará pedaleando y con el único apoyo de una furgoneta para el avituallamiento.

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“Este año quería haber hecho 12 días, 12 ultras, corriendo 100 kilómetros diarios”, pero este guipuzcoano ha tenido que lidiar con una lesión en la rodilla que le ha obligado a replantearse el desafío. Cuatro meses “con dolores” sumado a las obras que está realizando en su vivienda le han limitado la preparación para su próximo reto, “solo he podido entrenar durante el último mes y medio”, detalla.

Pero este educador y guía de montaña cuenta con una buena forma física que sumada a la motivación de “hacer comprender esta enfermedad y darle visibilidad” le lleva a afrontar con ganas e ilusión esta nueva aventura. Su madre, en casa, está “orgullosísima” de que Beñat haga esto “por ella y por otra mucha gente”.