Gobierno Vasco vuelve a conceder la semilibertad al exmiembro de ETA 'Zapata' tras replantearse la propuesta

El Gobierno Vasco vuelve a conceder la semilibertad a Juan Ramón Carasatorre, condenado por el asesinato de Gregorio Ordóñez

Una amiga de Valeria, la joven en coma en una UCI de Australia, tras el accidente: "Dio vueltas de campana y le van a hacer una traqueotomía"

Compartir







El Gobierno Vasco ha vuelto a conceder el régimen de semilibertad al exmiembro de ETA Juan Ramón Carasatorre, alias 'Zapata', mediante la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, después de reformular la propuesta conforme a los requisitos exigidos por la Justicia.

Carasatorre cumple condena, entre otros delitos, por el asesinato en 1995 del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez, además de otras dos personas.

PUEDE INTERESARTE El TSJPV avala un despido disciplinario por participar en carreras de montaña mientras estaba de baja por cervicalgia

Una decisión que corrige los defectos señalados por la Justicia

El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria había revocado anteriormente la concesión de la semilibertad al considerar que el programa de tratamiento había sido elaborado por el centro directivo y no por el equipo técnico del centro penitenciario, tal y como exige la normativa.

Posteriormente, la Audiencia Nacional confirmó esa decisión, aunque dejó abierta la posibilidad de que la Administración penitenciaria presentara una nueva propuesta correctamente estructurada y documentada.

PUEDE INTERESARTE Laguardia probará un modelo contra la soledad no deseada para extenderlo a otros pueblos de Euskadi

La Audiencia destacó la evolución favorable del preso

Según ha explicado el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, el auto de la Audiencia Nacional recordaba que la Fiscalía había informado favorablemente sobre la aplicación del principio de flexibilidad previsto en el artículo 100.2.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, el tribunal valoró diversos aspectos positivos del interno, como su buena conducta penitenciaria, la participación en programas de tratamiento, la asunción del daño causado y su evolución favorable durante el cumplimiento de la condena.

Tras corregir los aspectos formales señalados por los tribunales, el Ejecutivo vasco ha vuelto a autorizar la aplicación de este régimen.

Podrá salir de prisión para trabajar o hacer voluntariado

Con esta decisión, Juan Ramón Carasatorre podrá salir de prisión de lunes a viernes para desarrollar una actividad laboral o realizar trabajos de voluntariado, regresando posteriormente al centro penitenciario.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El Gobierno Vasco ha autorizado igualmente la aplicación del artículo 100.2 a Alberto López de la Calle, alias 'Mobutu', condenado por el asesinato de tres guardias civiles durante una prueba ciclista celebrada en Salvatierra, en Álava.