Maitena Berrueco 12 SEP 2026 - 06:30h.

Emakunde analiza en un curso cómo garantizar el derecho a la reparación de las víctimas de violencia machista

La mujer apuñalada en Gran Canaria estaba en Viogén por una agresión de una pareja anterior: "Está luchando por su vida"

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San SebastiánHan pasado más de tres años, pero en Orio nadie olvida a Lourdes, la mujer que fue asesinada por su expareja mientras leía sentada en un banco de la calle Arrantzale de la localidad guipuzcoana. Aquel asesinato machista, el primero registrado durante 2023 en Euskadi, se llevó la vida de Lourdes, dejó a dos niños sin madre y a toda una comunidad conmocionada, pero también propició un proceso de reparación que estos días se ha recordado en un curso de verano, organizado por Emakunde.

Orio consciente de la dimensión de la tragedia y de que había que abordar la reparación frente a la brutalidad de la violencia machista, ofreció apoyo psicológico a cientos de sus vecinos durante los siguientes días. No solo eso, el municipio optó por desoír a quienes pedían que el banco fuera retirado, lo dejaron donde estaba y lo pintaron de morado. Lo que allí ocurrió no se va a borrar por hacer desaparecer el banco, pero mantenerlo fue la manera que escogieron para no olvidar, para recordar a Lourdes y que fue víctima de la violencia machista.

Aquel martes por la tarde, Lourdes se sentó a leer un libro en aquel banco mientras esperaba a Alberto, el hombre con el que había roto tras mantener una relación sentimental. Él se acercó con una escopeta y la mató, después se quitó la vida.

El derecho a la reparación y sus herramientas

La forma en la que se procedió desde la esfera pública en Orio tras el crimen y como se abordó el proceso de reparación frente a la violencia machista se analiza estos días en el curso de verano de la universidad pública vasca, EHU, organizado por Emakunde: ‘Nuevos retos de la violencia machista: de la victimización a la reparación’.

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En el marco de este curso se analiza cómo se puede ayudar a las víctimas de violencia machista a garantizar su derecho a la reparación desde la perspectiva jurídica, la psicológica, la económica o la dimensión social, abordando desde la indemnización del daño, la completa recuperación o las garantías de no repetición.

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Así la reparación consiste en “mejorar las condiciones de vida de las mujeres que han sufrido violencia, evitar la revictimización, difundir su verdad, adquirir autonomía y empoderamiento para superar esta situación de violencia, y hacer sentir que la sociedad está a su favor”, ha explicado la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, que ha añadido que la actuación pública frente a la violencia machista también incluye la reparación, entendida como un acto social: “Supera la dimensión individual al contar con el apoyo y la ayuda de la comunidad, de manera que las mujeres sientan que lo que les ha ocurrido es consecuencia de un problema estructural y social, y que no es solo un problema personal”.