El autor apuñaló a su pareja de madrugada y después llamó a la Guardia Civil confesando lo que había hecho.

Intervenida de urgencia una mujer apuñalada presuntamente por su pareja que avisó a la Policía en Gran Canaria

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El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha señalado que la mujer apuñalada presuntamente por su pareja en la madrugada en su domicilio de Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria, está "luchando por su vida".

Pestana, en declaraciones a los periodistas tras la inauguración del nuevo dique flotante Hidramar Ultra 22000, del Grupo Hidramar, en Santa Cruz de Tenerife, ha señalado que se está "una vez más" ante un "caso evidente de violencia de género porque el propio autor lo confiesa, poniéndolo en conocimiento de la Guardia Civil".

Sobre la víctima, ha indicado que tiene tres hijos y se encontraba en el sistema Viogén por "un caso de violencia inactivo de una anterior pareja", y actualmente "está debatiéndose, luchando por su vida".

Por su parte, el presunto autor de la agresión, dijo el delegado, también tenía un "caso de violencia con una anterior pareja".

Tras este caso, Pestana ha llamado "una vez más" a la colaboración de todo el mundo porque, apuntó, hay que hacer una sociedad "mucho mejor". "No es posible que una mujer, por el simple hecho de ser mujer, tenga una agresión de este tipo que pone en peligro su vida y también el futuro, de alguna manera, de sus hijos, tres hijos menores, que lo primero que deseamos todos es que su madre los pueda acompañar en la vida", apostilló.

Pestana subrayó que "desgraciadamente" se continúa en esa "lucha" contra la violencia de género, con un compromiso "muy importante de los cuerpos y fuerzas de seguridad", al tiempo que incidió en que espera que la mujer "se recupere de esa atroz violencia".

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Llamó a la Guardia Civil tras apuñalar a la víctima

Los hechos se han producido en la madrugada de este miércoles cuando V.A.P.C., de 40 años y nacionalidad española al igual que la víctima, ha llamado en la madrugada de este miércoles a la Guardia Civil indicando que había apuñalado a su pareja, que responde a las iniciales de R.M.M.S., de 38 años, en su domicilio de Santa Lucía de Tirajana, según ha informado la Delegación del Gobierno en Canarias.

Seguidamente han acudido al lugar varias patrullas de la Guardia Civil, que confirmaron que la mujer presentaba varias puñaladas, por lo que se da aviso a los servicios médicos, que comprueban el estado de la víctima y la trasladan hasta un centro hospitalario de la isla, donde permanece en quirófano con pronóstico reservado.

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Por su parte, los agentes de la Guardia Civil proceden a la detención del hombre por el apuñalamiento a su pareja. La víctima, según matiza la Delegación del Gobierno, se encuentra dada de alta en el sistema Viogén, si bien con otro autor y con una Valoración Policial de Evolución del Riesgo (VPER) de riesgo bajo.