Maitena Berrueco Europa Press 14 SEP 2026 - 04:29h.

Los vecinos piden a Vitoria que no conceda la licencia, que impida a los camiones estacionar en el pueblo y que limpie la zona

Eskibel, el pueblo de Vitoria en el que solo quedan dos vecinos

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Vitoria-GasteizHabrá quien tilde a quienes defienden aquello de que ‘cualquier situación por mala que sea es susceptible de empeorar’ de pesimistas o agoreros, pero lo cierto, es que en Álava hay un pequeño pueblo donde esta máxima se ha convertido en los últimos años en una especie de mantra: Margarita.

Con poco más de 30 vecinos, este concejo ‘disfruta’ de, ni más ni menos, que cuatro gasolineras en funcionamiento, en menos de 200 metros. Pues bien, ahora en el “único acceso al pueblo” está a punto de abrir la quinta estación de servicio.

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A tan solo 11 kilómetros de la capital alavesa, este municipio está al borde de ser, definitivamente, fagocitado por el polígono industrial de Jundiz. Tras años de asedio, ya nada queda del entorno rural de antaño y ha acabado convertido en una “isla industrial”, en un vertedero lleno de “botellas, bolsas de basura y orines”, donde los camiones estacionan a su antojo, ante la impotencia de los vecinos.

"Enjaulados"

Por el momento, la nueva gasolinera de la calle Fuentecillas ha recibido el visto bueno de la sociedad pública municipal GILSA, según ha advertido en un comunicado la Junta Administrativa de Margarita.

“La zona ya no da más de sí”, advierten los valientes que aun siguen viviendo en Margarita. Con semejante concentración de gasolineras, en un lugar tan cercano a la A-1 y con el polígono al lado, cualquiera se imaginará el volumen de camiones que transitan por aquí a diario, que hacen cola para repostar y, en consecuencia, el ruido, la contaminación y los embotellamientos a los que se ven sometidos los vecinos.

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La autorización final está pendiente de los informes municipales, pero en Margarita no quieren ni oir hablar de una nueva gasolinera y han pedido al Ayuntamiento de Vitoria que "no conceda" la licencia de la quinta gasolinera por "riesgo de salubridad e inseguridad", advirtiendo que no se puede valorar este proyecto como un caso aislado, sino como lo que realmente es, "uno más de los muchos ya instalados en la zona”.

Desde que hace más de dos décadas, Vitoria expropiara todos los terrenos colindantes a Margarita, la vida para sus vecinos se ha convertido en un calvario, el asedio de las gasolineras, las naves industriales, los camiones y hasta las obras del Tren de Alta Velocidad han ido dejando enjaulados a los residentes. Muchos ante lo que se les avecinaban pusieron 'pies en polvorosa' y vendieron sus casas, otros lo han intentado sin suerte y algunos más se mantienen en el pueblo dispuestos a seguir luchando por Margarita.

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No es fácil, "esto ha cambiado mucho", lamentan. En sus sus calles aparcan de cualquier manera los camiones, algunos transportistas aprovechan para cocinar con hornillos de gas en plena calle, sin importar si causan molestias a quienes viven allí. “Llevamos más de cien llamadas a la Policía Local”, aseguran con impotencia ante la falta de respuesta de Vitoria, “el Ayuntamiento lo sabe y lo pasa por alto”.