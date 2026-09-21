La Ertzaintza investiga la muerte de una mujer de 54 años con indicios de criminalidad en Baracaldo, Vizcaya

El análisis forense ha determinado que el cuerpo presenta indicios de criminalidad

El presunto asesino de un taxista de Azpeitia, Gipuzkoa, asegura que lo hizo por "diferencias personales" con la víctima y su entorno

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El Departamento vasco de Seguridad ha informado que se ha iniciado una investigación tras la localización del cuerpo sin vida de una mujer que presentaba indicios de criminalidad. El cadáver, correspondiente a una mujer de 54 años, fue localizado en su domicilio en Baracaldo, Vizcaya, el pasado día 16 de septiembre .

El hallazgo tuvo lugar al mediodía del 16 de septiembre cuando los bomberos tuvieron que abrir la puerta del domicilio de la mujer porque los familiares no podían acceder. Tras encontrar el cuerpo sin vida de la mujer se dio el aviso a la Ertzaintza, que ha iniciado una investigación con objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento.

Tras el levantamiento del cadáver por parte de la comisión judicial, este fue trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal para iniciar un análisis forense. Durante esta investigación se determinó que el cuerpo presentaba indicios de criminalidad, por lo que el Servicio de Investigación Criminal Territorial de Vizcaya ha iniciado una investigación para determinar los hechos ocurridos.