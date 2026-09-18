Por el momento no se ha producido ningún arresto, mientras que la Policía vasca ha tomado muestras en el establecimiento

Dos detenidos por secuestrar y torturar a un hombre en Finestrat, Alicante, para robarle 20.000 euros en criptomonedas, dinero y joyas

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Un atraco a punta de pistola ha sorprendido a los vecinos de San Sebastián este viernes en las inmediaciones de una clínica dental de la calle Loiola. Una patrulla de la Ertzaintza se ha desplazado hasta el lugar a lo largo de la mañana a esta céntrica calle, donde los agentes han realizado las primeras diligencias.

Según informa ‘El Diario Vasco’, por el momento no se ha producido ningún arresto, mientras que la Policía vasca ha tomado muestras en el establecimiento ubicado en la primera planta de este inmueble ubicado en una céntrica calle de la ciudad.

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Las personas perjudicadas por el asalto han pedido al citado medio “respetar la privacidad de los profesionales” que investigan el caso y han declinado ofrecer más detalles de lo ocurrido.

La investigación sigue abierta para determinar las circunstancias en las que se produjo el atraco y tratar de identificar y localizar al responsable o responsables. Por el momento no han trascendido más detalles.

El atraco se ha producido en una mañana de lluvia intensa por momentos en la que la ciudad se prepara el inicio del su icónico Festival de Cine. La Ertzaintza investiga si el ‘modus operandi’ empleado puede presentar similitudes con otros robos cometidos recientemente en la ciudad.