Maitena Berrueco 21 SEP 2026 - 18:30h.

Las farmacias podrán decidir cuando empezar y acabar la jornada aunque entre las 10 y las 13h y las 17 y las 19 deberán abrir

'Agur' al cúter en las boticas vascas: los farmacéuticos dejarán de recortar y pegar el código de los medicamentos

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Vitoria-GasteizHasta ahora los vascos que acudían a primera hora de la mañana a alguno de los ambulatorios de Euskadi, cuyo horario de apertura son las 08.00 horas de la mañana, y salían con una receta, no podían ir a comprarla a la farmacia hasta las 09.00 horas, porque directamente se la encontraban cerrada.

Actualmente, solo las boticas de guardia o las que abren 24 horas están en Euskadi en funcionamiento antes de esa hora, porque esa es la hora a la que, por decreto, empiezan a dispensar las farmacias vascas. Algo que podría cambiar más pronto que tarde, ya que el departamento de Salud del Gobierno vasco ha planteado flexibilizar esos horarios y abre la puerta a que las farmacias puedan levantar la persiana una hora antes, a las 08.00 horas de la mañana y que el horario ordinaria sea hasta las 21 horas, pudiendo cerrar a las 19 horas de la tarde.

Se trata de una demanda histórica de los colegios farmacéuticos que abogaban por organizar sus horarios en función de su demanda, por implantar horarios que favorezcan la conciliación y dejar atrás un sistema anticuado y rígido.

Un mínimo de 37,5 horas abiertas a la semana

El Gobierno vasco propone sustituir la normativa vigente desde 1997 y establece un mínimo de 37,5 horas semanales para las farmacias. Salud contempla un horario en el que, entre semana, de lunes a viernes, todos los establecimientos deberán prestar servicio: entre las 10 y las 13 horas y de 17 a 19 horas. Eso supone un horario común de 25 horas, el resto de horas se completarán en bloques de media hora, antes o después de esas franjas.

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El horario ordinario podrá situarse entre las 8:00 y las 21:00 horas, pero cada botica podrá organizar su jornada dentro de ese margen, sin que tengan por obligación que estar abiertos durante esas 13 horas.

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La atención fuera del horario ordinario seguirá garantizándose mediante turnos de guardia. El servicio nocturno se extenderá entre las 21:00 y las 8:00 horas del día siguiente. El proyecto de decreto se encuentra todavía en fase de tramitación. El Departamento de Salud lo ha remitido a los colegios oficiales de Farmacéuticos y a representantes del sector para que puedan analizarlo y presentar sus observaciones.

El plazo de alegaciones permanecerá abierto hasta el 5 de octubre. Después, la propuesta deberá completar el procedimiento correspondiente antes de su posible aprobación y entrada en vigor.