04 FEB 2026 - 12:06h.

El sindicato Si.P.E lo enmarca en "el resurgimiento al que estamos asistiendo de la 'kale borroka'



Vitoria-GasteizEntrar a trabajar o salir después de un turno se ha convertido para los ertzainas, de la comisaría vitoriana de Portal de Foronda, en un quebradero de cabeza. La razón, el miedo a pinchar las ruedas de sus coches particulares en el propio parking del centro de trabajo. Un "sabotaje" del que algunos no dudan en hacer responsable a la izquierda radical vasca y apuntan a los altercados registrados el pasado 12 de octubre en Vitoria como posible origen de este ataque.

Desde hace un tiempo, alguien se dedica, según denuncian desde el sindicato Si.P.E, a lanzar clavos y tornillos con la intención de que acaben incrustados en las ruedas de los policías. Un "peligro" y un "engorro", por lo que implica, ya que "los coches modernos no llevan ya rueda de repuesto y hay que dar aviso a la grúa, etc".

La puerta de acceso al garaje de esta Ertzain-Etxea de la capital alavesa se ha convertido, literalmente, en un punto negro para los agentes de la Ertzaintza. Desde el pasado mes de diciembre alguien arroja clavos y tornillos en la entrada a las instalaciones policiales, que ha provocado que al menos 15 vehículos hayan sufrido el pinchazo de uno o varios neumáticos.

El renacer de la 'kale borroka'

El Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Si.P.E) denuncia que lo ocurrido está lejos de ser algo accidental o “anecdótico”, y lo califica como “actos de sabotaje o acoso” hacia los policías. No dudan, desde este sindicato policial, en señalar a la izquierda radical vasca como origen del boicot, dado “que estamos asistiendo en los últimos meses a un resurgimiento de la ‘kale borroka’”.

La situación es “de extrema gravedad”, no solo por el perjuicio económico que les supone a los agentes, sino también porque “circular con un neumático dañado puede derivar en accidentes, poniendo en peligro tanto a los propios agentes como al resto de usuarios de la vía pública”.

Desde Si.P.E aclaran que lo que está sucediendo en el acceso al parking de la comisaría vitoriana ha sido puesto en conocimiento de la dirección de la Ertzaintza y que “ya se han empezado a implementar medidas correctoras”, que pasarían por la instalación de cámaras de seguridad así como en la presencia de patrullas preventivas para “garantizar que los accesos a instalaciones policiales sean espacios seguros para los trabajadores y trabajadoras que acuden a prestar servicio”.

El Si.P.E. advierte que “seguirá vigilante” y no permitirá que este tipo de conductas “queden impunes”, porque “los ertzainas merecen desarrollar su labor con seguridad, también cuando acceden a sus centros de trabajo”.