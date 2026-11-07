Maitena Berrueco 07 NOV 2026 - 06:30h.

El historiador Ander Gondra localizó en 2011 la serie de cuatro fotografías inéditas en un anticuario de Budapest

La Fundación Sancho el Sabio Vital mostrará las fotos del asesino alavés en su sede de Betoño

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Vitoria-GasteizEn Budapest, a más de 2.200 kilómetros de distancia de Vitoria, escenario de los escalofriantes crímenes del Sacamantecas, un anticuario tenía en su poder cuatro fotografías inéditas del asesino en serie alavés que sembró el pánico en la ciudad y alrededores, donde estranguló, mutiló y evisceró a seis mujeres de entre 13 y 55 años, en el siglo XIX.

Las fotografías muestran al antecesor de Jack El Destripador, un labrador de carne y hueso capaz de cometer los peores crímenes y de encarnar a uno de los monstruos imaginarios a los que se recurría para infundir miedo a los niños. Se trata de cuatro instantáneas de tipo policial, impresas en papel de baja calidad, que incluyen el retrato de Juan Díaz de Garayo, alias ‘El Sacamantecas’, que violó y asesinó a varias mujeres durante años en el siglo XIX. Entre las instantáneas sorprende una toma, en la que se puede ver al labrador alavés de espaldas, sin camisa, una imagen de su cogote a la que rodea un halo de misterio.

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Las fotografías, que la Fundación Sancho el Sabio Vital mostrará a partir del martes 10 de noviembre en su sede de Betoño (Vitoria), fueron localizadas en 2011, en la capital húngara por el historiador Ander Gondra, que lleva años investigando sobre el protagonista de uno de los episodios más siniestros de la crónica negra alavesa.

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Tras ser adquiridas al anticuario, las fotos del célebre asesino alavés regresan a Vitoria, justo en el momento del estreno en cines de la nueva película del Sacamantecas dirigida por David Pérez Sañudo y protagonizada por Antonio de la Torre y Patricia López Arnaiz.

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¿Dónde está el cráneo del Sacamantecas?

Al parecer, durante su estancia en la cárcel celular de Vitoria, Díaz de Garayo recibió muchas visitas, entre ellas, la del fotógrafo Pedro Mur y Yuste, que realizó varias instantáneas del criminal, para venderlas como 'merchandising'. Según Ander Gondra, el periódico 'El anunciador vitoriano' confirmaba que Mur y Yuste había obtenido la competente certificación de propiedad artística para retratar en seis diferentes posturas al reo Díaz de Garayo 'El Sacamantecas'.

El caso de Juan Díaz de Garayo, alias el Sacamantecas, es uno de los ejemplos más famosos en la historia criminal española de la aplicación de la ‘frenología’, la pseudociencia del siglo XIX que pretendía determinar el carácter y las tendencias criminales de una persona a través de la forma del cráneo y sus protuberancias. De hecho, tras la ejecución de "El Sacamantecas", los médicos forenses le extrajeron el cerebro y el cráneo para estudiarlo al detalle. Pero, de nuevo aquí, el misterio hace acto de presencia, porque se desconoce el paradero de ese cráneo.

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¿Cómo era el Sacamantecas de carne y hueso?, ¿Quién y porqué le fotografía?, ¿Qué significa la misteriosa pose de espaldas del asesino? Son algunas de las preguntas a las que tratará de responder Ander Gondra el próximo 10 de noviembre a las 18 horas, en una charla gratuita para la que ya no hay entradas. Se ha programado una segunda conferencia para el 17 de noviembre, es preciso inscribirse a través de la página web de la Fundación Sancho el Sabio.

El rostro del monstruo

Entre 1870 y 1879, los asesinatos de mujeres se sucedían en Vitoria y parecían firmados por un mismo autor. Las víctimas eran siempre mujeres y sus cadáveres aparecían invariablemente desnudos, abandonados en el campo, con el vientre abierto y arrancado alguno de sus órganos interiores. El terror se había apoderado de todo el país y, poco a poco, fue formándose la leyenda del SacaMantecas.

El sospechoso del reguero de crímenes fue un labrador alavés, llamado Juan Díaz de Garayo, que acabó siendo apresado en 1880, encarcelado, juzgado y ajusticiado como el primer asesino en serie de España, con el dudoso honor, de haber precedido al mundialmente conocido asesino londinense, Jack El Destripador. A cuyos crímenes se adelantó una década. El Sacamantecas asesinó a seis mujeres y lo intentó con otras cuatro, que lograron escapar con vida.

El caso adquirió extraordinaria notoriedad por su repercusión pública, hasta el punto de autorizarse a un conocido fotógrafo de la ciudad para que retratase a aquel personaje, pero no fue sino hasta el año 1881, después de su ejecución, cuando el juez autorizó la venta y difusión de aquellas imágenes, poniendo por fin rostro al asesino que había atemorizado a todo un país.