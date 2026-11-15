Iván Sevilla 15 NOV 2026 - 14:20h.

Una conducción de 300 milímetros de diámetro sufrió una avería este 14 de noviembre, obligando a interrumpir el suministro

La incidencia en la red en la calle Comandante Izarduy provocó que el agua saliese turbia en varios barrios de Vitoria

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Vitoria-GasteizEl Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Álava) mantiene en vigor la recomendación de no consumir agua del grifo por la turbidez que tiene después de romperse una tubería este 14 de noviembre.

Según informó en varios comunicados en redes sociales, la empresa municipal que se encarga del suministro hídrico en la ciudad, AMVISA, avisó del reventón en un punto de la red de abastecimiento.

Concretamente, la avería se produjo en la calle Comandante Izarduy, en una conducción de 300 milímetros de diámetro, lo que obligó a interrumpir temporalmente el servicio en la zona afectada.

Agua sucia en varios barrios de Vitoria

Desde el principio, el consistorio trasladó a la ciudadanía que no había "problemas sanitarios" con el agua, pero que aconsejaban a los vitorianos no beberla "mientras dure el episodio" por la incidencia.

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"La fuga ya ha sido aislada, por lo que el flujo normal de circulación se irá restableciendo en breve", avanzó el sábado el Ayuntamiento de Vitoria a las 13 horas. No obstante, todavía no ha anunciado que pueda consumirse con normalidad.

El Gobierno local explicó ya a las 19:30 horas que habían observado que el agua estaba llegando "turbia a distintos barrios de la ciudad". Por eso, por precaución, advirtieron de no beberla "hasta nuevo aviso".