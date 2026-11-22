Maitena Berrueco 22 NOV 2026 - 18:30h.

Mari y Óscar han regentado Kukua durante 33 años y el próximo 31 de diciembre echarán el cierre

Mil comercios como el de Vicki cerrarán en Bilbao en cinco años si no encuentran nuevos dueños

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Bilbao“A veces una retirada a tiempo es una victoria y creo que se avecinan tiempos difíciles para la Plaza Nueva”, quien habla es Mari, una de las comerciantes que más años lleva en esta céntrica plaza del Casco Viejo bilbaíno. Junto a su marido Óscar regenta desde hace 33 años la emblemática tienda de cromos Kukua que bajará para siempre la persiana el próximo 31 de diciembre. “Hemos vendido millones de cromos todo este tiempo”, relata Mari con una mezcla de orgullo y añoranza.

En su caso, la desaparición de este comercio, referente en el mundo del coleccionismo, no viene propiciada por la jubilación de sus propietarios sino por otras razones. Las obras que se acometen en la Plaza Nueva para atajar filtraciones al parking que está debajo y que van a obligar a levantarla por completo durante casi dos años, han dado el espaldarazo definitivo a esta pareja para echar el cierre, "van a ser años duros". Pero hay otras muchas razones, la principal que “la plaza ya no es lo que era", cuenta Mari: " Ya no hay niños, no tengo ni uno, cuando antes había cuadrillas y cuadrillas de chavales”, lamenta.

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Mari empezó en Kukua casi por casualidad. “Mi amigo Joseba de Zeanuri me pidió que le echara una mano y durante cinco años estuve ayudándole por las tardes”, recuerda. Cuando Joseba se retiró, Mari decidió tomar las riendas de Kukua y convirtió una pequeña tienda en la que se vendían golosinas y cromos en un referente en la venta de cromos de colección. “De aquí han salido muchos cromos especiales, firmados o de ediciones limitadas, de mucho valor, entre 2.000 o 3.000 euros”, explica. Sacar del sobre uno de esos cromos únicos es casi “como si te toca la lotería”, añade.

El último cromo en el álbum de Kukua

La tienda de la Plaza Nueva ha sido durante todo este tiempo mucho más que un comercio, “en realidad, hemos sido un punto de encuentro, la gente decía ¡Quédamos en Kukua!”. De puertas para fuera, el domingo es el día fuerte del intercambio de cromos, tras la puerta de Kukua, cualquier día era bueno para hablar, cambiar y “gritar como locos” cuando te tocaba el ansiado cromo que te faltaba.

Que Kukua se haya labrado la fama que tiene entre los coleccionistas no es casualidad, “nos hemos ganado la confianza de los clientes que saben que aquí no les engañamos cuando por ejemplo les vendemos un paquete de una edición concreta”. Mari se sabe de 'pé a pá' las ediciones de las diferentes colecciones, tiene listados actualizados y es difícil pillarla en un renuncio. Ella es el alma de Kukua y siente que es el momento de decir adiós, “con muchísima pena”.

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Esta bilbaína que ha compartido el mostrador de Kukua con su pareja Óscar, los últimos 20 años, afirma que “han sido años maravillosos” en los que su tienda ha cosechado una clientela fiel, entre la que se cuentan buenos amigos, como Pepe ‘El Cordobés’ que “no ha faltado ni un día, desde que hace 20 años llegara a Bilbao desde su Córdoba natal, y ya me ha dicho que en cuanto cerremos deja las colecciones”.

A partir del 31 de diciembre esta icónica tienda bilbaína bajará la persiana para siempre, tras haber hecho historia con infinidad de cromos intercambiados. Ese día, Kukua habrá completado su propia colección y pegado en el álbum de la historia de la capital vizcaína su último cromo.