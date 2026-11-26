Maitena Berrueco 26 NOV 2026 - 12:19h.

El robo salió a la luz después de que el sospechoso fuera detenido tras un segundo asalto a una vivienda de la misma calle

Detenido un ladrón tras ser pillado debajo de la cama de una casa en alquiler en Mallorca

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BilbaoNormalmente, cuando alguien tiene la mala fortuna de sufrir un robo, tras el disgusto inicial da aviso a la policía y presenta una denuncia confiando en que la investigación dé con el ladrón o ladrones y por supuesto, esperando poder recuperar los bienes sustraídos. Sin embargo, en el caso que nos ocupa y que ha ocurrido en Vizcaya, el orden de los factores se ha invertido, dando lugar a una situación algo esperpéntica, en la que la víctima del robo se ha enterado de lo ocurrido, después de que la Ertzaintza haya arrestado al sospechoso. Los robos en viviendas se suceden a lo largo y ancho del planeta y sus víctimas lo mismo son anónimas que celebridades.

Al parecer, la vecina de Sestao, de 30 años estaba plácidamente dormida cuando, de madrugada, un hombre ha forzado una de las ventanas y ha accedido al interior de la vivienda, tras robarle varias joyas, el teléfono móvil y su documentación, el deincuente se ha marchado sin que ella se enterara de nada.

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Para su sorpresa, una patrulla de la Ertzaintza se ha personado en su domicilio para informarle de que habían hallado sus pertenencias en manos de un ladrón. En ese momento, se ha percatado de que una de las ventanas había sido forzada y que efectivamente, le habían robado mientras dormía.

Menos suerte en su segundo golpe

Pero, ¿Cómo ha dado, entonces, la Ertzaintza con el sigiloso ladrón, si ni siquiera la víctima sabía que le habían robado? La respuesta está en la ambición del ladrón que, tras la suerte que había corrido en su primer golpe, en vez de retirarse, pensó que sería una buena idea cometer un segundo robo la misma noche y en la misma calle.

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Eligió otro vivienda del barrio de Kueto y se coló dentro, a través de un balcón. Esta vez no había moradores y la casa estaba vacía pero también estaba equipada con una alarma que alertó a la policía de que alguien la había asaltado. Los agentes han localizado en los alrededores al sospechoso que ha sido identificado y en cuyo poder, han encontrado el botín con el que se había hecho durante la noche.

El sospechoso de 27 años, es un viejo conocido de la policía ya que ha sido arrestado previamente en otras cuatro ocasiones, según informa el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Esta vez, ha sido detenido y acusado de un delito de robo en domicilio.