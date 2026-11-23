Un menor de 16 años ha sido detenido por el robo en la vivienda de Chris Hemsworth y de Elsa Pataky en Australia

Así es la exclusiva mansión de Elsa Pataky y Chris Hemsworth en la que unos encapuchados han robado: de su piscina infinita a 10 baños

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Novedades en la investigación del robo en la mansión de Elsa Pataky y Chris Hemsworth. Según ha informado la Policía de Australia, en las últimas horas se ha detenido a un menor de 16 años.

Tras la detención, el adolescente de 16 años permanece bajo custodia al estar acusado de siete delitos, entre ellos allanamiento agravado y robo de vehículos y actuar, según indican los investigadores.

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El registro de una vivienda

Una vez realizadas las "averiguaciones pertinentes, agentes adscritos a los Equipos de Lucha contra el Crimen Organizado de Tweed/Byron y Richmond ejecutaron una orden de registro en una vivienda de Coraki", indican los agentes encargados del caso.

Durante el registro de la vivienda de Coraki, el pequeño pueblo de Nueva Gales que los policías ahora investigan, se han incautado varios objetos, como "aparatos electrónicos, ropa o llaves de vehículos", detallan desde la Policía.

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Además, también se ha podido conocer que se han localizado tres coches robados a la pareja. Una vez localizados, los vehículos han sido sometidos a varios análisis forenses para encontrar huellas que puedan dar con el autor o autores del robo sufrido por Chris Hemsworth y de Elsa Pataky.

El robo a Elsa Pataky y a Chris Hemsworth

El robo en la vivienda de la pareja se produjo el miércoles 11 de noviembre, pero se hizo público un día más tarde. Desde entonces, la Policía de Nueva Gales del Sur investiga el suceso. La vivienda, ubicada en la localidad de Broken Head, al sur de Byron Bay, fue asaltada durante la noche de ese miércoles por "cuatro hombres con pasamontañas, dos de ellos, armados con cuchillos", indicaban los agentes al canal de televisión local '7news', que señaló que los intrusos fueron captados en vídeo por las cámaras de seguridad de la casa.

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Según fuentes cercanas a la familia, en declaraciones a '7News', Pataky se despertó alrededor de las dos de la madrugada tras escuchar los ladridos de los perros, pero volvió a dormirse. El matrimonio no alertó a la Policía hasta la mañana siguiente, tras revisar las cámaras de seguridad de la propiedad y tras detectar la presencia de intrusos.

"Los agentes acudieron al lugar y fueron informados de que cuatro personas desconocidas habían entrado en la propiedad y robado tres vehículos ese mismo día", declaró la Policía.

El grupo saltó la valla de seguridad de la entrada y accedió al garaje, donde estaban estacionados los tres vehículos, que tenían las llaves en su interior, en un incidente que, según las autoridades, no dejó heridos.

La Policía investiga el robo de tres vehículos: un BYD, un Ram y una camioneta Raptor. Dos de ellos fueron localizados tras el suceso, uno en Coraki, a aproximadamente una hora de la propiedad, y otro en Tabulam, a más de dos horas de distancia.