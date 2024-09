En estas dos provincias hay municipios que no superan el medio millar de habitantes como la localidad lucense de Negreira de Muñiz (240 habitantes) o A Teixeira (342), en la provincia vecina. Muchas otras aldeas ya no conservan ni un sólo vecino, sólo guardan entre sus calles y las paredes de lo que un día fueron hogares los recuerdos que en ellas construyeron personas que emigraron a las ciudades en busca de una vida distinta, vecinos que fallecieron. Recuerdos de lo que fue pero ya no es.