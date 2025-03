Insiste también en que el Concello de Lugo podría adaptarse, ya que recuerda que estuvo de baja el año pasado “y no contrataron a nadie, parece que se fueron apañando”. Él entiende que no es una adaptación fácil, pero aunque el servicio haya que prestarlo por las mañanas y por las tardes, se podría hacer el esfuerzo de adaptarlo de alguna manera, “puede que sea difícil pero algo se podría hacer”. De hecho, no le importaría tener simplemente algunos días a la semana con la tarde libre para organizarse con el niño o rotar, “en ningún momento me dieron opción a negociar nada”, lamenta. Por eso tiene claro que ahora intentará agotar todas las opciones judiciales posibles.