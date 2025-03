Tras conocer la sentencia, el presidente de los comuneros de Verducido ha señalado a La Voz de Galicia que tendrán que analizar esta decisión en la próxima asamblea, y ha apuntado a que ahora "el toque de campana ahora no va por megafonía” y se realiza de manera automática, con las campanas. También ha reiterado que es una tradición que lleva muchísimos años y “que no hace daño" porque los vecinos acaban por acostumbrarse.