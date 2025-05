La playa de Samil, la más concurrida y popular de Vigo, ha perdido la bandera azul en este 2025, y no lucirá este distintivo de calidad medioambiental este verano. Así lo ha confirmado la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), entidad encargada de conceder anualmente este distintivo que reconoce la calidad ambiental, la seguridad, la accesibilidad y los servicios de los arenales. El listado de todas las playas y puertos con banderas azules se ha conocido este miércoles. 642 banderas azules ondearán este verano en las playas españolas, cuatro más que el año pasado. 108 de ellas están en el litoral gallego.

La pérdida del galardón se debe a que Samil no ha cumplido con alguno de los rigurosos criterios exigidos por el programa. Desde el Ayuntamiento de Vigo han apuntado a la calidad del agua en la zona de la desembocadura del río Lagares como la causa de no haber renovado este distintivo. “La calidad del agua en la zona de la desembocadura del Lagares es muy buena”, insiste Nuria Rodríguez, concejala de medio ambiente de Vigo, pero para llegar a las exigencias de la ADEAC “debe ser excelente”. Los responsables municipales apuntan también a la Xunta de Galicia, ya que fueron los responsables de tomar esas muestras. “Queremos saber cómo y cuándo hizo las analíticas la Xunta”, ha reclamado la concejala viguesa.

Desde el Ayuntamiento vigués insisten además en que los servicios de limpieza, socorrismo, seguridad y otros equipamientos de la playa viguesa se mantendrán de la misma manera funcionando que otros veranos, aunque no se cuente con esta etiqueta medioambiental en la playa, y que la calidad del agua es óptima para el baño.

La provincia de A Coruña ha conseguido 43 distintivos, 39 de ellos en arenales. A las playas coruñesas se les suman los puertos del C.N. Sada, el P. D. Sadamar, el R. C. N. A Coruña-Marina Real y el R. C. N. Portosin, en la localidad de Porto do Son. Estas son todas las playas de A Coruña con el distintivo de calidad medioambiental para este año: