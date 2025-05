La pareja estaba separada y habían vuelto en varias ocasiones

Detenido por disparar a su exmujer varias veces y herirla de gravedad

El detenido como presunto responsable de disparar a su ex en el barrio Primero de Mayo de la localidad ourensana de Verín, pasará a disposición judicial a lo largo del día. La pareja estaba separada y habían vuelto en varias ocasiones, como informan el en vídeo Hildergard Romero.

La víctima se encuentra herida grave, aunque no se teme por su vida. Estaba dentro del sistema VioGén, pero no se apreciaba riesgo, por lo que no tenía una vigilancia policial activa.

Los testigos cuentan a Informativos Telecinco que el presunto agresor llegó "hecho una furia" y disparó en "varias ocasiones" contra la ventana mientras ella se asomaba.

Disparó a través de la ventana

El suceso ocurrió el domingo y fue una particular que presenció todo la que dio la alerta. En la ventana del piso en el que se produjeron los hechos continúan las marcas de los balazos, que fueron dos, según ha precisado la Guardia Civil.

La pareja tiene tres hijos en común y en este momento se encuentran con un familiar.

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, ha dicho a la prensa que esta persona aparecía en el nivel más bajo de riesgo del sistema VioGén y ha alertado contra el "machismo agresivo". Ante esta lacra, "no vale actuar con tibieza porque todos debemos ser contundentes en la condena", ha manifestado.

Ayuda contra la violencia machista

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.